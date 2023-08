L’utilisation quotidienne de boissons sucrées augmente le risque de maladies du foie chez les femmes ménopausées, selon une étude

9 août 2023 – La consommation régulière de boissons riches en sucre peut augmenter considérablement le risque que les femmes ménopausées développent un cancer du foie ou meurent d’une maladie chronique du foie, selon une nouvelle recherche.

L’étude a révélé que les femmes au-delà de la ménopause qui consommaient au moins une boisson sucrée par jour avaient un risque 85 % plus élevé de développer un cancer du foie et un risque 68 % plus élevé de mourir d’une maladie chronique du foie, par rapport à celles qui en consommaient trois portions ou moins par mois.

Mais en examinant la consommation de boissons édulcorées artificiellement, Longgang Zhao, PhD, du Brigham and Women’s Hospital et de la Harvard Medical School à Boston, a déclaré que les chercheurs n’avaient trouvé aucun lien étroit entre la consommation et le risque de cancer du foie ou de décès par maladie chronique du foie. Mais, a déclaré Zhao, la taille de l’échantillon pour cette comparaison était petite et doit être « interprétée avec prudence ».

La nouvelle étude a été publiée en ligne mardi dans le journal de l’American Medical Association.

Environ 40 % des personnes atteintes d’un cancer du foie ne présentent pas l’un des facteurs de risque de maladie bien connus, comme l’infection chronique par l’hépatite B ou C, le diabète de type 2 ou l’obésité. Dans l’analyse actuelle, Zhao et ses collègues ont voulu savoir si les boissons sucrées ou artificiellement sucrées pouvaient être un facteur de risque de cancer du foie ou de maladie chronique du foie.