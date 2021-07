L’utilisation présumée par Raytheon de la théorie critique de la race dans la formation des employés semble violer la loi américaine contre la discrimination, selon le sénateur – RT USA News

Le sénateur américain Tom Cotton (R-Arkansas) exige des réponses du PDG de Raytheon sur l’utilisation présumée par le géant de la défense de la théorie de la race critique (CRT) dans la formation des employés, avertissant que de tels cours semblent violer la loi fédérale.

Cotton a envoyé mardi une lettre au directeur général de Raytheon, Gregory Hayes, insistant pour que l’entreprise lui fournisse tout matériel de formation du personnel sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Il a également demandé à Hayes de divulguer des informations sur toute entreprise ou personne que le fabricant de missiles paie pour présenter de telles classes.

« L’un des plus grands sous-traitants de la défense du pays endoctrine les employés avec des formations inspirées de la théorie de la race critique » Cotton a déclaré mardi dans un message sur Twitter. « C’est inacceptable. Les entreprises américaines ont la responsabilité de traiter tout le monde sur un pied d’égalité, sans distinction de race. »

Plus précisément, Cotton a noté dans sa lettre que le titre VI de la loi sur les droits civils prévoit que « Aucune personne aux États-Unis ne doit – en raison de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale – faire l’objet de discrimination dans le cadre d’un programme ou d’une activité bénéficiant d’une aide financière fédérale. » Il a également déclaré que le titre VII de la loi sur les droits civils interdit aux employeurs de discriminer sur la base de la race et de se livrer à des activités qui « limiter, séparer ou classer » des employés.

« Les entrepreneurs du gouvernement, en tant que gardiens de l’argent des contribuables fédéraux, ont l’obligation spéciale de traiter les employés de manière égale, sans distinction de race », dit le sénateur.

Cotton a averti que si Raytheon ou tout autre entrepreneur fédéral ne remplissait pas son obligation légale d’éviter toute discrimination, « Le Congrès réagira, ce qui pourrait affecter les contrats de cette entreprise et sa capacité à faire des affaires avec le gouvernement américain à l’avenir. »

Raytheon est le deuxième plus grand sous-traitant américain de la défense, derrière Lockheed Martin. Ce mois-ci, la société a remporté un contrat de 2 milliards de dollars pour développer un nouveau missile de croisière nucléaire à lanceur aérien pour l’US Air Force.

Les supports de formation de Raytheon ont été dévoilés la semaine dernière, montrant que l’entreprise « Plus forts ensemble » campagne de diversité sépare les employés par race et groupe d’identité. Le programme inspiré du CRT, que Hayes a lancé l’année dernière au milieu des émeutes de Black Lives Matter à travers les États-Unis, incite les employés blancs, hétérosexuels et chrétiens à reconnaître leur statut au sommet de la hiérarchie de l’oppression et à « écartez vous » pour les non-blancs.

On dit aux employés de « identifier la race de chacun » lors de conversations sur le lieu de travail, avec des Blancs sommés d’écouter les expériences de « marginalisé » groupes identitaires et leur donner la parole dans les réunions, « même si cela signifie vous taire. » On dit aux travailleurs de s’opposer à l’égalité, comme de traiter tout le monde de la même manière, et d’embrasser « équité » dans la poursuite de « l’égalité du résultat ».





Les supports de formation « contenir des stéréotypes grossiers sur divers groupes » et marque beaucoup, comme les Blancs et les Chrétiens, comme membres de groupes privilégiés qui « Ayez le luxe d’ignorer. . . injustices », dit Coton. Les employés sont priés de ne pas se traiter sur un pied d’égalité, a-t-il ajouté, et sont invités à « radical » du matériel de lecture, comme un article qui préconise de financer la police.

« Ce matériel est enraciné dans une idéologie radicale appelée théorie critique de la race qui dénonce les États-Unis comme systématiquement racistes et rejette des aspects importants de la tradition américaine des droits civiques, y compris l’égalité devant la loi. Cotton a dit à Hayes.





Activiste anti-CRT Christophe Rufo acclamé la lettre de Cotton et dit Raytheon « doit payer un prix » pour avoir prétendument violé la loi sur les droits civils. Mais certains utilisateurs des médias sociaux ont accusé le sénateur d’être un suprémaciste blanc et ont déclaré que le gouvernement n’avait pas le pouvoir d’intervenir dans le choix des programmes de formation d’une entreprise privée.

« Suggérez-vous que vous pouvez contrôler le fonctionnement interne des entreprises privées ? » un commentateur a demandé. « Wow. Tu es plus raciste que je ne le pensais.

Mais Kimberly Hermann, avocate générale de la Southeastern Legal Foundation, une organisation conservatrice à but non lucratif, a déclaré qu’il était impératif que les législateurs « prendre des mesures contre la discrimination raciale inconstitutionnelle et illégale ».

Il est impératif que ceux qui ont prêté serment de respecter notre Constitution prennent des mesures contre la discrimination raciale inconstitutionnelle et illégale. C’est ce que @SenTomCotton fait ici. C’est un travail important. Bien fait. https://t.co/etSHOQEpyV – Kimberly Hermann (@kimmiehermann) 13 juillet 2021

