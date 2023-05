L’utilisation précoce du smartphone liée à une moins bonne santé mentale dans la génération Z

18 mai 2023 – La fascination et la dépendance de l’Amérique à l’égard des smartphones semblent sans fin – et si vous pensez qu’il est courant que les enfants regardent leurs écrans autant que les adultes, vous avez raison. Plusieurs études ont montré que plus d’enfants utilisent des smartphones et des appareils numériques similaires (comme des tablettes) et à un plus jeune âge.

Un 2020 Centre de recherche Pew rapport a révélé que plus d’un tiers des 1 600 parents interrogés ont déclaré que leur enfant avait commencé à utiliser un smartphone avant l’âge de 5 ans, et un quart ont déclaré que l’utilisation du smartphone de leur enfant avait commencé entre 5 et 8 ans.

Et une enquête de 2019 par Médias de bon sens ont constaté que plus de la moitié des enfants américains ont leur propre smartphone à l’âge de 11 ans.

Mais cette utilisation croissante des smartphones est-elle bonne pour la santé mentale des enfants ? UN nouveau rapport par Sapien Labs, publié cette semaine, a utilisé les données mondiales de 27 969 jeunes adultes de la génération Z (âgés de 18 à 24 ans) pour se concentrer sur la relation possible entre l’utilisation du smartphone dans l’enfance et la santé mentale actuelle. Après tout, c’est « la première génération qui a traversé l’adolescence avec cette technologie », explique Tara Thiagarajan, PhD, fondatrice et scientifique en chef chez Sapien Labs.