L’utilisation par Trump de la couverture d’« Alléluia » est qualifiée de « comble du blasphème »

Rufus Wainwright se dit « horrifié » d’apprendre que Donald Trump a joué sa reprise de « Hallelujah » lors d’un événement de campagne présidentielle en Pennsylvanie lundi.

Le chanteur canadien a publié un communiqué affirmant que la décision de Trump d’utiliser le classique de Leonard Cohen était le « comble du blasphème ».

Les représentants de Wainwright ont noté que la maison d’édition de la succession de Cohen avait également envoyé un ordre de cesser et de s’abstenir à la campagne de Trump.

« Hallelujah » était l’une des nombreuses chansons jouées lors de la réunion publique de l’ancien président américain à Oaks, près de Philadelphie.

Les températures élevées dans la salle ont conduit à deux urgences médicales et les organisateurs ont interrompu la discussion pour environ une demi-heure de musique.

Wainwright, un fervent partisan de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris, rejoint une longue liste de musiciens qui se sont opposés à ce que Trump joue leur musique lors de ses rassemblements.

Ni la campagne Trump ni Wainwright n’ont répondu aux demandes de commentaires.

En août, Céline Dion a publié une déclaration affirmant qu’elle n’avait jamais autorisé Trump à utiliser une vidéo la montrant interprétant « My Heart Will Go On » lors d’un rassemblement de ses partisans, tandis que Beyoncé demandait à son équipe de retirer une vidéo utilisant sa chanson « Freedom ». qu’elle a autorisé pour la campagne Harris.

Wainwright avait une relation étroite avec Cohen avant sa mort en 2016. Le musicien et la fille de Cohen, Lorca, ont eu un enfant ensemble par insémination artificielle et ont élevé leur fille conjointement avec le mari de Wainwright.

Wainwright a décrit « Hallelujah » comme « un hymne dédié à la paix, à l’amour et à l’acceptation de la vérité ».

« J’ai été extrêmement honoré au fil des années d’être associé à cette ode à la tolérance », a-t-il déclaré dans son communiqué.

« Voir Trump et ses partisans communier avec cette musique hier soir était le comble du blasphème. Bien sûr, je ne cautionne en aucun cas cela et j’étais mortifié, mais le bon en moi espère que peut-être en habitant et en écoutant vraiment les paroles du chef-d’œuvre de Cohen , Donald Trump pourrait bien éprouver un soupçon de remords face à ce qu’il a causé. Je ne retiens pas mon souffle. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 15 octobre 2024.