L’utilisation par l’Ontario de la clause dérogatoire en litige avec le syndicat est une “boîte de Pandore”, selon un expert

La décision du gouvernement de l’Ontario de forcer le personnel de soutien scolaire à rester au travail en utilisant le marteau lourd de la clause dérogatoire pourrait avoir d’énormes répercussions sur les relations de travail, selon les experts.

“Si le public est sympathique au gouvernement [in this case]alors les actions du gouvernement auront créé un précédent important pour les années à venir », a déclaré Rich Appiah, directeur chez Appiah Law Employment and Labour Counsel à Toronto.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déposé un projet de loi lundi après-midi pour éviter une grève imminente et imposer un contrat de quatre ans à environ 55 000 travailleurs de l’éducation, y compris des bibliothécaires, des gardiens et des éducateurs de la petite enfance, mais pas des enseignants. En vertu de la législation proposée, les travailleurs pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 4 000 $ par jour s’ils font la grève.

Le Syndicat canadien de la fonction publique dit qu’il examinera toutes les avenues pour lutter contre la législation, mais le gouvernement dit qu’il a l’intention d’utiliser la clause dérogatoire pour maintenir l’éventuelle loi en vigueur malgré toute contestation constitutionnelle.

La clause nonobstant, ou Article 33 de la Charte des droits et libertés, donne aux législatures provinciales le pouvoir, par voie législative, de déroger à certaines parties de la Charte pendant cinq ans.

Noa Mendelsohn Aviv, directrice exécutive de l’Association canadienne des libertés civiles, a déclaré lundi dans un communiqué que la clause n’était “jamais destinée à être utilisée dans les négociations contractuelles, ou comme un outil occasionnel pour perturber les droits humains fondamentaux protégés par notre Charte”.

“Cette utilisation abusive et le mépris flagrant des droits individuels sont répréhensibles et dangereux pour notre démocratie constitutionnelle.”

“Le syndicat est foutu”

Le SCFP a déclaré que les travailleurs organiseront une « manifestation » à l’échelle de la province vendredi, ce qui signifie qu’ils seront absents du travail malgré la législation.

Des experts du travail avaient déclaré à CBC News plus tôt lundi que le gouvernement était susceptible de faire face à une contestation judiciaire difficile et coûteuse en imposant un contrat au syndicat, mais Appiah a déclaré que le gouvernement pouvait anticiper toute contestation judiciaire en invoquant la clause nonobstant.

“Je comprends que l’invocation de la clause nonobstant est incluse dans la législation, et que cela étant, franchement, le syndicat est foutu”, a déclaré Appiah.

REGARDER | Dans une interview séparée, Appiah a parlé à CBC News Network : “D’un point de vue juridique, ce syndicat est foutu” si la clause nonobstant est invoquée, selon l’avocat Rich Appiah, avocat en droit du travail et de l’emploi à Toronto, discute de la législation du gouvernement de l’Ontario visant à imposer un contrat aux travailleurs de l’éducation représentés par le SCFP et de la possibilité qu’il utilise la clause nonobstant pour l’appliquer.

D’un point de vue juridique, a déclaré Appiah, les seules options du syndicat sont politiques : convaincre les parties prenantes, les membres de la communauté et finalement les électeurs de se joindre à eux pour protester, ainsi que de quitter le travail illégalement.

“Cela enlève un droit protégé par la Constitution, et ce sera au peuple de décider s’il est d’accord avec cela”, a-t-il déclaré.

Le public décidera

La mesure dans laquelle cela modifiera les relations de travail dépendra de la réaction du public, a-t-il déclaré, notant que de nombreuses personnes en ont assez des fermetures d’écoles en raison de la pandémie de COVID-19.

“Si les gens permettent que cela se produise, je pense que cela enverra un signal aux autres provinces qu’ils ont le dessus dans les négociations avec les établissements d’enseignement, ainsi qu’avec d’autres institutions publiques”, a-t-il déclaré.

Appiah a déclaré qu’il ne croyait pas nécessairement que cela signifie que la clause, normalement rarement invoquée, deviendrait monnaie courante maintenant. Par exemple, une violation des droits des minorités se heurterait probablement à une “fracture” importante dans la société, a-t-il déclaré, et serait donc évitée.

Cette situation particulière — avec ses répercussions sur l’éducation et l’économie — signifie qu’il s’agit d’une situation unique pour laquelle le gouvernement pourrait trouver un soutien.

“Je ne pense pas que nous puissions utiliser les circonstances pour extrapoler ce que le gouvernement pourrait faire dans une circonstance plus large”, a-t-il déclaré.

L’avocat du travail, Rich Appiah, a déclaré que l’impact de l’utilisation de la clause dérogatoire par le gouvernement sur les relations entre le gouvernement et les syndicats dépend de la réaction du public. (Soumis par Rich Appiah)

David Doorey, professeur à l’Université York spécialisé en droit du travail et de l’emploi, a déclaré qu’il n’y avait eu qu’une seule autre utilisation canadienne de la clause dérogatoire dans la législation de retour au travail – en Saskatchewan dans les années 1980. Mais la loi a beaucoup changé depuis.

“Aujourd’hui, la charte protège un droit de négociation collective et de grève”, a-t-il déclaré.

“En conséquence, le gouvernement de l’Ontario exige la clause nonobstant pour se protéger d’une poursuite.”

Les grèves sauvages pourraient devenir plus fréquentes

Andrew Monkhouse, associé directeur chez Monkhouse Law à Toronto, a déclaré que cette décision supprime le compromis historique entre les syndicats et les employeurs qui rend les grèves légales mais prévisibles.

“J’imagine que dans un monde où les syndicats ont le sentiment que le compromis historique n’est pas suivi, ils pourraient choisir de recourir [to] ce qu’on appellerait une grève sauvage », a-t-il déclaré.

Les grèves sauvages désignent généralement des grèves déclenchées par des travailleurs sans être officiellement sanctionnées par le syndicat. Comme les chats sauvages, ils sont imprévisibles et difficiles à contrôler.

Les syndicats verraient probablement la situation comme suit : « s’ils ne suivent pas ce que [we] considérer comme la loi, nous ne le ferons pas non plus », a déclaré Monkhouse, un avocat spécialisé en droit du travail.

Il a déclaré que les retombées supplémentaires de la décision dépendront de la mesure dans laquelle le gouvernement provincial est prêt à aller. “Je veux dire, vont-ils vraiment mettre les organisateurs syndicaux en prison pour avoir fait grève alors qu’ils ont été contraints de reprendre le travail en vertu de la clause dérogatoire ?”

Il a déclaré qu’une fois que le gouvernement ouvrira la “boîte de Pandore” consistant à utiliser la clause nonobstant pendant les négociations collectives, il sera difficile pour les syndicats de ne pas la considérer comme faisant partie de chaque négociation – y compris en cherchant à obtenir des assurances dans leurs conventions collectives qu’elle ne sera pas invoquée.

La province a peut-être évité une lourde facture juridique

Paul Champ, un avocat constitutionnel et du droit du travail à Ottawa, a déclaré que la Cour suprême du Canada avait clairement indiqué en 2007 et 2015 que le droit de négociation collective et de faire la grève ne pouvait être enfreint que dans des circonstances très graves – et que cela n’avait pas été le cas. Ce n’est pas encore arrivé dans ce cas.

“Il n’y a pas vraiment eu de rupture fondamentale dans les négociations”, a-t-il déclaré avant qu’il ne soit clair que la province utiliserait la clause nonobstant. “La province n’a pas essayé de trouver un autre moyen d’arbitrer leurs différends.”

Le gouvernement provincial n’a pas épuisé toutes les avenues pour régler son différend avec les travailleuses et travailleurs de l’éducation, selon l’avocat du travail Paul Champ. (Jacques Poitras/CBC)

Lecce a déclaré que le gouvernement était prêt à accorder des augmentations annuelles de 2,5% aux travailleurs gagnant moins de 43 000 dollars et des augmentations de 1,5% à tous les autres. Le SCFP voulait des augmentations salariales annuelles de 11,7 %.

Lorsque le gouvernement impose un contrat aux employés, cela signifie généralement des paiements importants aux travailleurs plus tard. Champ a mentionné un cas il y a une dizaine d’années impliquant la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique.

“La province a reçu l’ordre d’indemniser les enseignants depuis des années, non seulement pour la valeur de ce qu’aurait pu être leur convention collective, mais aussi pour d’autres dommages résultant de l’atténuation de leur droit garanti par la Charte”, a-t-il déclaré.

Les syndicats de l’éducation ont également remporté une contestation judiciaire il y a plusieurs années contre un gouvernement libéral de l’Ontario qui a dû payer plus de 100 millions de dollars en réparations.

Monkhouse a déclaré que ce contrat de personnel de soutien et ses 55 000 travailleurs relativement petits ont une importance démesurée même sans la clause dérogatoire, car ils se recoupent avec l’inflation, les fermetures d’écoles et les négociations futures avec un plus grand nombre de travailleurs.

“Il y a une incitation perverse à empêcher le gouvernement de montrer toute sa marge de manœuvre en ce moment, car il ne regarde pas nécessairement ce combat, qui implique un plus petit nombre de personnes que certains des combats qui vont avoir lieu.”