Six semaines après les élections américaines, le président Donald Trump n’avait toujours pas accepté la défaite. Ce comportement n’est pas typique des démocraties matures. Et cela rappelle des pays dotés de ce que les politologues appellent des «régimes hybrides» – des nations qui ont des éléments de démocratie mais en pratique ne sont pas des démocraties.

Pour nous – spécialistes de la politique qui étudient l’Amérique latine et l’ex-Union soviétique – la résistance de Trump aux résultats des élections souligne la fragilité des institutions démocratiques face à des pratiques autoritaires. Celles-ci incluent la déligitimation des résultats des élections, l’interférence avec l’indépendance judiciaire et l’attaque des médias indépendants et de l’opposition.

Trump fait partie d’une tendance mondiale à l’autoritarisme. Les États-Unis peuvent apprendre beaucoup d’autres pays où les démocraties ont été victimes du livre de jeu autoritaire.

Élections truquées

Trump et des membres du Parti républicain ont revendiqué une fraude aux élections présidentielles. Ils ont tenté d’annuler les bulletins légalement déposés en Pennsylvanie, en Géorgie, au Wisconsin et au Michigan. Trump, en outre, a exhorté les dirigeants d’État à ignorer la volonté des électeurs et à lui donner leurs votes électoraux.

Le mépris des électeurs et des règles électorales sont des tactiques bien documentées dans les régimes hybrides. Bien que Trump ait accusé les élections américaines d’avoir été truquées, ce ne fut pas le cas.

Les élections véritablement truquées impliquent des pratiques telles que le bourrage des urnes – ajouter de faux bulletins à des bulletins légitimes, ou acheter l’électorat en offrant aux citoyens de l’argent ou des emplois en échange de votes.

Interdire aux candidats de l’opposition de se présenter aux élections, comme l’a fait la Russie, est une autre tactique.

D’autres régimes, comme celui d’Alexandre Lukashenko en Biélorussie, font pression sur les responsables électoraux pour qu’ils falsifient les résultats électoraux afin d’assurer des victoires avec de larges marges. Cela a déclenché des manifestations massives en août.

Au Venezuela, depuis 2005 environ, l’ancien président Hugo Chávez a pris le contrôle du traitement des votes et du dépouillement par le biais du Conseil national électoral, une branche du gouvernement qui supervise les élections. De cette façon, toute irrégularité électorale nuit toujours à l’opposition.

Et Chávez a encouragé les électeurs à voter pour lui s’ils étaient des employés de l’État ou s’ils recevaient des prestations du gouvernement. Parfois, ils ont reçu des menaces catégoriques selon lesquelles ils perdraient leur emploi s’ils ne votaient pas pour lui.

D’autres formes «d’encouragement» au Venezuela comprenaient des «tentes rouges» à côté des bureaux de vote. C’étaient des stations gouvernementales où les gens pouvaient s’inscrire aux prestations gouvernementales et recevoir de petits cadeaux.

Le président Trump a fait quelque chose de similaire en inscrivant son nom sur les contrôles de relance en avril, ce qui était peut-être illégal mais n’a jamais été jugé.

Il a également tenté de truquer les élections américaines en insistant sur le fait que les votes par correspondance ne devraient pas être comptés après le jour du scrutin, puis a tenté d’annuler les résultats des élections sur la base de cette affirmation.

‘Ennemis du peuple’

Inventée par le dictateur soviétique Joseph Staline, l’expression «ennemis du peuple» – utilisée contre tous ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui – est entrée dans le vocabulaire de Trump.

Plus tôt dans sa présidence, Trump a qualifié la presse «d’ennemis du peuple». Plus récemment, Brad Raffensperger, secrétaire d’État républicain de Géorgie, a obtenu ce titre de Trump après avoir défendu le processus électoral de son État.

Le président russe Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis 2000 et a consolidé son régime autocratique en modifiant la constitution russe, a une longue liste de chefs de l’opposition, de groupes civils et de journalistes qui sont devenus des «ennemis du peuple».

Systèmes judiciaires pour animaux de compagnie

Avant les élections, Trump a insisté sur le fait que le vote par correspondance était criblé de fraude et a tenté de renverser la loi sur le vote par correspondance du Nevada. Il a insisté sur le fait qu’il y aurait des conflits électoraux et que pourvoir le siège de la Cour suprême était crucial pour cette raison.

Oui, la Haute Cour a rejeté les efforts de Trump pour annuler les résultats des élections. Mais la tentative audacieuse de Trump reflète les tactiques utilisées par les dirigeants autoritaires.

Des scénarios similaires à celui espéré par Trump se sont déroulés avec Evo Morales en Bolivie et Juan Orlando Hernández au Honduras.

Morales et Hernández ont pu installer des juges qui ont jugé que les clauses des constitutions interdisant la réélection étaient inconstitutionnelles. Cela, à son tour, a permis aux deux dirigeants de se présenter avec succès pour la réélection.

‘La loi et l’ordre’

Les dirigeants autoritaires privilégient également les arguments «loi et ordre» pour justifier leur légitimité. Ils se décrivent comme les arbitres ultimes de ce qui représente une menace.

Le russe Poutine a souligné son engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité, élevant le statut des forces de sécurité qui lui sont fidèles, connues sous le nom de siloviki. Ces forces de sécurité occupent désormais des postes élevés dans la politique, les affaires et la société russes.

Trump a également cultivé l’image d’un homme fort, appelant à la mobilisation de la Garde nationale pour réprimer les manifestations de justice raciale.

Semblable aux dirigeants autocratiques du Venezuela, du Nicaragua et de l’Ukraine, Trump a refusé de dénoncer les milices d’extrême droite comme les Proud Boys, leur disant plutôt de «prendre du recul et de se tenir prêt», ce qui a été interprété comme un commandement.

Et il a suggéré que les gens «libèrent» le Michigan des mesures de distanciation sociale de l’État au milieu de la pandémie, une décision dénoncée par les critiques pour avoir incité à l’insurrection.

Effets durables

Trump a utilisé des stratagèmes du livre de jeu autocratique tout au long de sa présidence, et cela aura des conséquences durables.

Le rejet par Trump des résultats des élections nuit à la légitimité du processus démocratique.

En général, il encourage les autres autocrates et prétendus autocrates à contester le processus électoral s’ils n’aiment pas les résultats. Pour les États-Unis, cela promeut la conviction que la présidence du président élu Joe Biden sera illégitime.

La stabilité d’un pays dépend en grande partie du fait que les gens acceptent les résultats si leur camp perd. Si une partie importante du public refuse, l’histoire montre que la violence ne sera pas loin derrière.

Pour les États-Unis, la leçon est frappante. Survivre à la récente agitation électorale ne garantit pas qu’il survivra à un scénario similaire la prochaine fois.

L’échec des dirigeants républicains à répudier les allégations sans fondement de fraude électorale – et la volonté de certains républicains de poursuivre en justice sur la base de ces allégations – sape davantage la légitimité du processus démocratique.

Trump a été vaincu, mais le Trumpisme aura un effet durable.

