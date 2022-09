L’utilisation par la Chine des arrestations à domicile augmente sous Xi Jinping, selon un rapport

Commentez cette histoire Commentaire

Peu de temps après que le mari de Shi Minglei, Cheng Yuan, un militant contre la discrimination au travail, a été arrêté en juillet 2019 pour subversion, des agents de sécurité chinois l’ont informée qu’elle serait également placée sous « résidence surveillée », soupçonnée d’infractions similaires. Contrairement à son mari, Shi n’avait jamais travaillé pour une organisation non gouvernementale et elle ne pouvait pas comprendre les accusations, a-t-elle déclaré dans une interview. Mais les agents ont soutenu qu’elle faisait l’objet d’une enquête et lui ont ordonné de remettre sa carte d’identité, son passeport, son permis de conduire, sa carte d’assurance sociale, son téléphone portable, son ordinateur et ses cartes bancaires.

Shi, qui est restée en résidence surveillée pendant 180 jours, était principalement terrifiée par les implications pour sa fille de 3 ans. “En tant que mère, si vous ne pouvez pas protéger votre enfant et lui donner la liberté de la peur, cela me fait peur à mort”, a-t-elle déclaré. Son mari a été condamné à cinq ans de prison en juillet 2021.

L’utilisation par les forces de l’ordre chinoises des assignations à résidence ou de la “surveillance résidentielle” a fortement augmenté sous le président Xi Jinping, selon une étude de Safeguard Defenders, une organisation à but non lucratif axée sur l’état de droit en Chine, publiée mardi. Les estimations du groupe suggèrent que plus d’un quart de million de cas d’assignation à résidence officiellement approuvés ont lieu chaque année, contre moins de 10 000 en 2013.

Les juristes chinois soutiennent que la mesure est censée fonctionner comme une alternative moins invasive à la détention provisoire pour des cas particuliers tels que des suspects en mauvaise santé. Cependant, les témoignages recueillis par Safeguard Defenders suggèrent que l’assignation à résidence est souvent utilisée à mauvais escient pour menacer et faire taire les militants chinois des droits de l’homme et leurs familles.

“C’est devenu un outil flexible que la police peut utiliser comme bon lui semble en toute impunité”, a déclaré Peter Dahlin, directeur de Safeguard Defenders. Certaines utilisations de la “surveillance résidentielle” peuvent être une meilleure option pour les suspects que d’être détenus dans des centres de détention, mais les révisions du droit chinois de la procédure pénale en 2012 et 2018 ont rendu la mesure plus invasive et l’ont ouverte à des abus en raison d’exigences minimales de contrôle judiciaire. , il a dit.

Le décompte de Safeguard Defenders des affaires officielles de « surveillance résidentielle » enregistrées dans la base de données en ligne des jugements de la Cour populaire suprême montre une augmentation de 5 549 en 2013 à au moins 40 184 en 2020. Des données incomplètes pour 2021, causées par un délai entre les décisions et les affaires apparaissant dans la base de données, a montré qu’au moins 15 403 cas d’assignation à résidence avaient été enregistrés jusqu’à présent.

Seule une partie du nombre total d’affaires judiciaires en Chine est enregistrée dans la base de données, et elle comprend rarement des affaires politiquement sensibles telles que celles touchant à la sécurité nationale ou impliquant des dissidents et des militants des droits de l’homme. Ces dernières années, certains verdicts jugés impropres à l’attention du public ont commencé à disparaître.

En supposant que seuls les deux tiers des cas apparaissent et que certains cas de surveillance résidentielle ne sont jamais jugés, Safeguard Defenders a estimé que les assignations à résidence non enregistrées pourraient représenter au moins le triple du nombre de cas dans la base de données. Le groupe prévoit donc que le nombre d’instances légales pourrait dépasser le million à un moment donné au cours des trois prochaines années.

L’avocat chinois des droits de l’homme Tang Jingling considère le recours accru aux assignations à résidence comme un autre élément de l’État de sécurité en expansion qui peut être retourné contre les militants à tout moment. “Pour deviner le but, c’est d’éliminer toute forme de résistance civile”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pratiquement pas d’espace pour défier les autorités une fois que vous êtes confiné.”

En 2011, lorsque Tang a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’incitation à la subversion, sa femme, Wang Yangting, a été détenue sous ce que Tang a qualifié d’assignation à résidence illégale pendant des mois, bien qu’elle n’ait été accusée d’aucun crime.

Tang a dit qu’elle “ne pouvait pas contacter le monde extérieur, et qu’elle n’était pas autorisée à quitter la maison”. Des hommes costauds étaient postés à la porte 24 heures sur 24 pour surveiller sa femme. Même sa belle-mère, qui vivait avec eux une partie du temps, avait besoin d’un permis pour aller faire ses courses.

Le ministère chinois de la Justice a refusé de répondre aux questions envoyées par fax sur la pratique, y compris le nombre de cas de surveillance résidentielle officiellement approuvés par an, la rigueur et le caractère invasif de ces détentions, et les allégations de militants des droits selon lesquelles ils auraient été soumis à une assignation à résidence prolongée sans être donnés avis officiel.

La « surveillance résidentielle » se situe sur le spectre des outils de surveillance et de contrôle utilisés par l’État de sécurité chinois pour cibler les dissidents. Certaines sont relativement bénignes, bien qu’intrusives, comme une pratique consistant à “mettre en vacances” des militants de haut niveau lors de réunions politiques importantes, lorsque des agents de sécurité les escortent dans des régions reculées du pays afin qu’ils ne puissent pas organiser de manifestations.

À l’extrémité la plus sévère de l’échelle se trouvent les mesures de détention et d’interrogatoire avec un minimum de contrôle qui, selon les groupes de défense des droits de l’homme, autorisent les abus et la torture. Il s’agit notamment de la “surveillance résidentielle dans un lieu de désignation” – une forme de détention provisoire au cours de laquelle la police détient un suspect jusqu’à six mois dans des lieux souvent non répertoriés, y compris des chambres d’hôtel converties connues des militants sous le nom de “prisons noires”.

En théorie, l’assignation à résidence est censée être une version plus douce de cette méthode de détention. Du Xuejing, professeur d’études policières à l’Université de science politique et de droit de Shanghai, a fait valoir dans un article récent que “l’intention législative de la surveillance résidentielle est d’éviter… la détention et la restriction excessive de la liberté personnelle du suspect criminel”.

Cependant, certains militants assignés à résidence affirment que le système a été utilisé de manière arbitraire, parfois sans approbation officielle apparente.

Xu Wu, un ancien employé de Wuhan Iron and Steel Corporation qui a poursuivi à plusieurs reprises l’entreprise pour des réductions de salaire, a déclaré dans une interview qu’il était assigné à résidence depuis sa sortie d’un hôpital psychiatrique il y a plus de dix ans, avec une douzaine de caméras de sécurité. et un groupe d’agents de sécurité gardant son appartement au sixième étage.

« Je vis dans cette petite prison depuis 2011 », a-t-il déclaré. “Il n’y a aucun avis légal indiquant que je suis assigné à résidence. Ils disent toujours que personne ne me regarde.