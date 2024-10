L’utilisation par la campagne Trump de « Hallelujah » de Leonard Cohen est un « blasphème », a déclaré le chanteur Rufus Wainwright

Lundi, Donald Trump est devenu un Questions et réponses à la mairie dans une séance d’écoute musicale, l’ancien président se déhanchant sur scène pendant plus de 30 minutes au son de certaines de ses chansons préférées. Les airs comprenaient « Hallelujah » de Leonard Cohen, repris par le chanteur Rufus Wainwright dans le film « Shrek ».

Aujourd’hui, la succession de Wainwright et Cohen conteste l’utilisation de la chanson par Trump, avec le chanteur populaire en écrivant sur les réseaux sociaux, que « voir Trump et ses partisans communier avec cette musique hier soir était le comble du blasphème ».

La société d’édition de la succession de Cohen a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à la campagne Trump, a déclaré Wainwright. Cohen, décédé en 2016 à l’âge de 82 ans, a initialement sorti la chanson en 1984, et de nombreux musiciens l’ont ensuite reprise, dont Wainwright et feu Jeff Buckley.

La campagne Trump et les représentants de la succession de Wainwright et Cohen n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La dispute autour de « Hallelujah » marque la dernière bagarre entre les musiciens et la campagne Trump, à qui il a été demandé à plusieurs reprises d’arrêter de jouer des chansons d’artistes allant de Céline Dion à Reine. Certains artistes se sont déclarés opposés à ce que leur musique accompagne tout type d’événement politique, tandis que d’autres, comme Wainwright, ont davantage insisté sur le lien entre leur musique et Trump.

« La chanson ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen est devenue un hymne dédié à la paix, à l’amour et à l’acceptation de la vérité », a écrit Wainwright mardi.

Il a ajouté qu’il était « mortifié » que la chanson ait été jouée lors de l’événement Trump, ajoutant que « le bon en moi espère que peut-être en habitant et en écoutant réellement les paroles du chef-d’œuvre de Cohen, Donald Trump pourrait bien éprouver un soupçon de remords à cause de cette chanson ». ce qu’il a causé. »

Wainwright a ajouté qu’il soutenait la vice-présidente Kamala Harris lors de l’élection présidentielle.

Trump a diffusé plusieurs autres enregistrements lors de l’événement à la mairie d’Oaks, en Pennsylvanie, à environ 20 miles de Philadelphie, après que deux participants aient eu besoin de soins médicaux. Ces chansons comprenaient « It’s A Man’s Man’s Man’s World » de James Brown, « An American Trilogy » d’Elvis Presley et « Nothing Compares 2 U » de feu Sinead O’Connor.

Musiciens qui se sont opposés à ce que Trump utilise leur musique

Wainwright rejoint un certain nombre d’autres musiciens qui ont demandé à la campagne Trump de cesser d’utiliser leurs chansons. Certains de ces artistes incluent :

Céline Dion, dont les représentants en août dit à Trump que son utilisation de sa chanson des années 1990 « My Heart Will Go On » était « non autorisée » et n’avait pas reçu sa permission.

que son utilisation de sa chanson des années 1990 « My Heart Will Go On » était « non autorisée » et n’avait pas reçu sa permission. Les Foo Fighters, qui en août se sont opposés à ce que Trump joue « My Hero » du groupe lorsqu’il a accueilli l’ancien candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr. sur scène lors d’un rassemblement en Arizona. Les Foo Fighters ont dit qu’ils n’avait pas donné la permission pour l’utilisation de la chanson, et que toutes les redevances reçues à la suite de l’utilisation de la chanson par la campagne Trump seraient reversées à la campagne de Harris.

pour l’utilisation de la chanson, et que toutes les redevances reçues à la suite de l’utilisation de la chanson par la campagne Trump seraient reversées à la campagne de Harris. Isaac Hayes, tandis qu’un juge fédéral d’Atlanta a statué le mois dernier que Trump et sa campagne Je dois arrêter d’utiliser la chanson « Attends, j’arrive » tandis que la famille de l’un des co-auteurs de la chanson poursuit un procès contre l’ancien président pour son utilisation.

tandis que la famille de l’un des co-auteurs de la chanson contre l’ancien président pour son utilisation. Les White Stripes, qui en septembre a poursuivi Trump dans une affaire qui allègue qu’il a utilisé leur chanson à succès « Seven Nation Army » sans autorisation dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

