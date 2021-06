L’État d’Europe centrale a pu rouvrir son économie grâce à une « connait un grand succès » campagne de vaccination qui comprenait le vaccin de fabrication russe, a déclaré Szijjarto à RT en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

« Je suis heureux de voir la vie revenir en Russie, et si vous venez en Hongrie, vous verrez que c’est fondamentalement une situation similaire » a déclaré le diplomate, notant que Spoutnik V « avait un rôle » pour ramener les choses à la normale à la maison. La plupart des 2 millions de doses que la Hongrie a reçues de la Russie ont déjà été administrées, selon Szijjarto.

Budapest a commencé à utiliser Spoutnik V en février, choisissant de ne pas attendre le feu vert de l’Agence européenne des médicaments. La décision a suscité des critiques de Bruxelles, qui a affirmé que la Hongrie compliquait les efforts du bloc pour coordonner les déploiements de vaccination.

Selon Szijjarto, la Hongrie a donné tort aux sceptiques et a démontré que le déploiement de Spoutnik V était la bonne décision.

« Vous ne pouvez pas imaginer les attaques que nous avons reçues pour avoir pris cette décision, mais en fin de compte, cela a payé. Et maintenant, tout le monde voit que nous avons vraiment pris la bonne décision », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était regrettable que Bruxelles se soit impliquée dans la politique tout en répondant à la crise sanitaire.

La Commission européenne a commis une grosse erreur au tout début en considérant les vaccins comme s’il s’agissait de questions d’idéologie ou de géopolitique.

L’UE aurait dû être plus proactive concernant l’acquisition de vaccins, a fait valoir Szijjarto, tout en soulignant que tous les vaccins devaient être correctement contrôlés avant de recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence. Des experts hongrois ont mené une « procédure minutieuse et longue » avant d’approuver Spoutnik V, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, et le jab russe n’a pas été déployé dans un « aveugle » chemin.

Tout en reconnaissant les tensions dans les relations de l’UE avec la Russie, le diplomate hongrois a fait valoir que les deux parties bénéficieraient d’une coopération plus étroite et que la pandémie offrait un « occasion » pour renforcer les relations bilatérales entre le bloc et Moscou.

La Hongrie a le taux de vaccination contre le Covid-19 le plus élevé de l’Union européenne. Selon Szijjarto, plus de 60% des adultes du pays ont désormais été piégés. Le pays a déployé plusieurs coups qui ont reçu l’approbation d’urgence des régulateurs de l’UE, tels que le vaccin Pfizer-BioNTech, ainsi que des médicaments qui ont été autorisés indépendamment par Budapest, comme Sputnik V et le chinois Sinopharm.

