Une lacune dans le système de déclaration du Manitoba signifie que la majorité des foyers de soins de la province ne peuvent pas surveiller le nombre de résidents qui reçoivent des antipsychotiques sans diagnostic.

Près du quart des résidents des 38 foyers de soins de Winnipeg reçoivent ces puissants médicaments sans qu’il soit démontré qu’ils en ont besoin sur le plan clinique, a révélé une enquête de la CBC.

Mais l’ampleur du problème dans les 87 autres foyers de la province est inconnue, car les données ne sont pas recueillies et les foyers ne communiquent pas publiquement ces chiffres.

La mère de Melissa Marchischuk, âgée de 87 ans, est atteinte de démence et vit dans une maison de retraite à Minnedosa.

Au cours des cinq dernières années, sa mère a reçu l’antipsychotique rispéridone. Elle a dit que sa mère n’avait pas reçu de diagnostic de maladie mentale que le médicament est censé traiter.

“Je pense qu’ils essaient juste de les endormir”, a déclaré Marchischuk à CBC News.

“Mais la rispéridone n’est pas la bonne façon de les endormir ou de les calmer.”

Pendant les périodes où sa mère de 87 ans ne prenait pas de rispéridone, Melissa Marchischuk dit que ses symptômes de démence semblaient s’améliorer. (Simone Hogan/Shutterstock)

Les antipsychotiques comme la rispéridone sont utilisés pour traiter une variété de problèmes de santé mentale, mais principalement pour ceux qui incluent des symptômes psychotiques, tels que la schizophrénie ou le trouble bipolaire.

La rispéridone peut être utilisée à court terme pour traiter les démences sévères de type Alzheimer, selon Santé Canada .

Marchischuk a déclaré que sa mère ne marchait plus et était dans un fauteuil roulant inclinable. Elle a besoin d’être nourrie et abreuvée, et elle n’a pas toujours de sens quand elle parle.

Mais à des occasions où elle a dû se rendre à l’hôpital et a été retirée de tous ses médicaments, Marchischuk a déclaré que les capacités cognitives de sa mère se sont améliorées.

“Une fois qu’elle va mieux, elle reprend la rispéridone et tout est perdu”, a déclaré Marchischuk.

“Quand maman était sous rispéridone, elle était pire. Comme les peurs, et quoi que l’esprit traverse avec la démence, je me sentais aggravé.

L’Office régional de la santé de Winnipeg surveille les résidents qui reçoivent les médicaments sans diagnostic et les signale à l’Institut canadien d’information sur la santé.

L’Institut publie ces chiffres chaque année permettant aux Winnipegois de voir comment chaque foyer de soins se comporte et lequel prescrit le plus d’antipsychotiques hors AMM.

Des provinces comme l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario communiquent également ces chiffres à l’institut, ce qui permet de réaliser une analyse complète de l’utilisation des antipsychotiques dans les foyers de soins dans la province.

Selon une carte de l’Institut canadien d’information sur la santé, le Manitoba n’a aucune évaluation de l’utilisation «potentiellement inappropriée» d’antipsychotiques dans les foyers de soins de longue durée. (ICIS)

Le manque de données dans les foyers de soins personnels du Manitoba à l’extérieur de Winnipeg est problématique, explique le Dr Samir Sinha, directeur de la gériatrie au Sinai Health and University Health Network à Toronto.

“Ils fonctionnent peut-être bien mieux que Winnipeg. Ils peuvent avoir des performances bien pires. Mais lorsque vous n’avez pas réellement de données, vous ne pouvez pas réellement surveiller ce que vous ne mesurez pas réellement”, a déclaré Sinha.

Jon Gerrard, porte-parole du Parti libéral du Manitoba en matière de santé, est d’accord.

“Les habitants des zones rurales [nursing] les foyers ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils méritent d’avoir le même type de surveillance et de normes que les gens de Winnipeg ont », a-t-il déclaré.

Les régions sanitaires à l’extérieur de Winnipeg ont pu fournir un chiffre global pour montrer le pourcentage total de résidents sous antipsychotiques. Les chiffres montrent que les taux étaient beaucoup plus élevés à l’extérieur de Winnipeg.

Le nombre ne sépare pas ceux qui reçoivent un diagnostic d’une maladie qui pourrait nécessiter le médicament de ceux qui reçoivent les médicaments hors AMM pour traiter la démence ou contrôler le comportement.

Ils ne fournissent pas non plus de ventilation du pourcentage pour chaque foyer de soins.

Pourcentage de résidents sous antipsychotiques en juillet/août 2022 :

Régie régionale de la santé Interlake-Est – 35,7 %

Région sanitaire du Nord – 33,2 %

Santé des montagnes des Prairies – 31,6 %

Santé du Sud – 29,5%

Office régional de la santé de Winnipeg – 28,4 %

Sinha dit que le public et les professionnels de la santé doivent connaître toutes les informations entourant l’utilisation de ces médicaments afin de pouvoir poser les bonnes questions.

“Dans ces contextes où ils ont des taux plus élevés de prescription d’antipsychotiques, y a-t-il des taux plus élevés de psychose diagnostiquée, par exemple, qui nécessiteraient ces médicaments?” il a dit.

“Est-ce une variation justifiable ou y a-t-il quelque chose qui nous dit qu’il y a une opportunité d’améliorer la qualité des soins fournis?” Il a demandé.

“[Or] un autre facteur qu’il faudra peut-être mieux comprendre ? »

Consommation de drogues surveillée tous les 3 mois : régions sociosanitaires

Les quatre régions sanitaires à l’extérieur de Winnipeg ont fourni des déclarations sur la façon dont elles surveillent l’utilisation des antipsychotiques à domicile.

Tous ont dit à CBC News, conformément à la politique de Santé Manitoba, que des examens individuels des médicaments sont effectués tous les trois mois pour chaque résident.

Souvent, l’utilisation de ces médicaments commence avant que le résident ne soit admis dans une maison, donc faire sortir le résident nécessite une «approche structurée», a déclaré un porte-parole de Prairie Mountain Health.

Au cours des examens de trois mois sur les médicaments, les résidents sont réévalués et «les possibilités de réduction de dose ou d’arrêt» sont explorées, selon un porte-parole de l’Interlake-Eastern Regional Health Authority.

Un porte-parole de la ministre manitobaine de la Santé, Audrey Gordon, a refusé de dire si le gouvernement s’engagerait à modifier la structure de rapport des régions sanitaires rurales sur l’utilisation des antipsychotiques dans les foyers de soins. (Groupe de nouvelles de CTV)

Lorsqu’on leur a demandé mercredi s’ils envisageraient de faire en sorte que les maisons de retraite rurales commencent à suivre cela, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, a déclaré que cela dépendait “des cliniciens”.

“Si les familles estiment qu’il y a une lacune dans les données collectées ou dans le suivi des informations, nous pouvons certainement en informer les dirigeants de la région et les dirigeants de Shared Health”, a-t-elle déclaré.

Draper Houston, porte-parole du ministre, a refusé de répondre si le gouvernement s’engagerait à modifier la structure de rapport pour les régions sanitaires rurales.

Au lieu de cela, il a fait une brève déclaration indiquant que “toutes les régies régionales de la santé examinent régulièrement les médicaments avec les patients”.

Marchischuk dit qu’il est temps que le reste du Manitoba rattrape Winnipeg en ce qui concerne les rapports sur l’utilisation de ces drogues.

“Cela doit être suivi”, a-t-elle déclaré.