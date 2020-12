Le temps que les gens utilisent sur leurs smartphones a augmenté en 2020, selon une étude du fabricant chinois Vivo et Cybermedia Research. L’étude indique que les smartphones ont resserré leur emprise sur les utilisateurs cette année, le temps d’utilisation moyen ayant grimpé à près de sept heures, contre 4,5 en moyenne en 2019. L’étude révèle également que le smartphone commence également à avoir un impact négatif sur la santé mentale et physique des utilisateurs, et une majorité d’entre eux s’inquiètent de leur dépendance au smartphone.

L’étude Les smartphones et leur impact sur les relations humaines de 2020 se penche sur l’impact des coronavirus pandémie et souligne que cette année, les utilisateurs étaient plus dépendants de leurs smartphones que toute autre année précédente. L’étude révèle que le travail de bureau a augmenté de 75%, les appels ont augmenté de 63%, les utilisateurs passent 59% de temps de plus sur les plates-formes OTT, 54% de temps de plus sur les réseaux sociaux et 45% de temps de plus dans les jeux. De plus, 66% des Indiens participant à l’étude ont déclaré que le smartphone améliorait leur qualité de vie, tandis que 70% ont déclaré que l’utilisation de leur smartphone est susceptible d’avoir un impact sur leur santé mentale et physique.

En outre, 88% des personnes interrogées ont déclaré que le smartphone est le premier appareil qu’elles vérifient dans les 15 minutes suivant leur réveil, ce nombre était de 52% il y a un an et environ 73% des utilisateurs ont déclaré se sentir isolés lorsqu’ils sont sans leur smartphone, ce qui est un autre grand saut par rapport à 39% en 2019.

L’étude a également interrogé les utilisateurs sur l’impact de l’utilisation des smartphones sur leurs relations et 89% des personnes interrogées ont convenu que l’utilisation excessive des smartphones a un impact sur la qualité du temps passé avec leurs proches. Ceci, bien que beaucoup reconnaissent que les verrouillages et le travail à domicile ont permis de passer plus de temps avec les membres de la famille. En dehors de cela, environ 88% des personnes interrogées ont déclaré que les gens les avaient appelés pour utiliser leur smartphone lorsqu’ils étaient présents dans un cadre social avec d’autres. Il y a aussi un besoin compulsif de vérifier son téléphone. Environ 46% des utilisateurs ont déclaré avoir décroché leur téléphone au moins cinq fois au cours d’une conversation d’une heure.

L’étude a également montré que les groupes d’âge plus élevés utilisaient quotidiennement davantage les smartphones. Cependant, les utilisateurs ont accepté leur dépendance dans la recherche Vivo et Cybermedia. Environ 73% des utilisateurs pensent qu’ils seraient plus heureux s’ils choisissaient d’éteindre périodiquement leur smartphone. L’étude de Vivo a interrogé 2000 personnes dans les huit principales villes de l’Inde, notamment Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata, Chennai et Hyderabad. Le ratio homme / femme pour l’étude était de 70% à 30% respectivement.