L’utilisation étonnante du smartphone par les adolescentes révélée dans une nouvelle étude

Cette nouvelle n’a rien d’extraordinaire.

Certaines adolescentes passent plus de cinq heures par jour sur leur smartphone – la plupart sont probablement accros aux médias sociaux, une obsession liée à une santé et un bien-être moindres. une nouvelle recherche finlandaise révèle.

« Les implications de près de six heures d’utilisation quotidienne d’un smartphone et ses associations avec le bien-être des adolescents sont sérieuses », écrivent les auteurs de l’étude dans leurs conclusions publiées mardi. dans la revue Archives of Disease in Childhood.

1 164 étudiantes finlandaises âgées de 15 à 16 ans ont été recrutées en 2022 pour fournir des données sur leur temps d’écran, que les chercheurs ont utilisées pour calculer l’utilisation du téléphone et la consommation des réseaux sociaux. MNStudio – stock.adobe.com

En Finlande, 1 164 étudiantes âgées de 15 à 16 ans ont été recrutées en 2022 pour fournir des données sur leur temps d’écran, que les chercheurs ont utilisées pour calculer l’utilisation du téléphone et la consommation des réseaux sociaux.

L’utilisation quotidienne moyenne d’un smartphone était de 5,8 heures et le temps moyen passé à utiliser les réseaux sociaux était de près de quatre heures. Aucune différence significative n’a été constatée entre les jours de semaine et les week-ends.

Les participants ont également évalué leur santé, leur humeur, leur fatigue et leur solitude.

Les chercheurs ont estimé qu’environ 17 % des adolescents étaient peut-être dépendants des médias sociaux, tandis que 37 % présentaient des signes de trouble anxieux.

La dépendance aux médias sociaux était liée à des niveaux plus élevés d’anxiété, une moins bonne image corporelle, une moins bonne santé, une mauvaise humeur, plus de fatigue et un plus grand sentiment de solitude.

« À notre connaissance, il s’agit de la première étude à combiner l’utilisation objectivement mesurée du smartphone avec des mesures validées de la dépendance aux médias sociaux et du bien-être », ont écrit les chercheurs.

Ils ont noté quelques limites à leur étude, notamment le fait qu’ils n’ont exclu personne ; certains participants pouvaient avoir des problèmes de santé mentale préexistants ; Les GPA étaient autodéclarés ; et certains adolescents ont soumis des données téléphoniques incomplètes.

Les chercheurs affirment que les soignants devraient établir des zones sans technologie et aider les adolescents à entretenir des relations en personne, tandis que les décideurs politiques devraient exhorter les entreprises technologiques à donner la priorité à la sécurité et à la santé dans le développement des médias sociaux.

Les auteurs de l’étude ont qualifié l’avis de 2023 du chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, concernant l’effet des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes, d’« appel important à l’action ».

« Alors que certains plaident en faveur d’une augmentation des services de santé mentale pour lutter contre la montée de l’anxiété chez les adolescents, aucun service ne suffira à moins que les causes profondes ne soient traitées », ont-ils écrit.