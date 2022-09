L’utilisation d’un après-shampooing en cas d’explosion nucléaire pourrait être mortelle, voici pourquoi

Le président russe Vladimir Poutine a menacé d’utiliser l’arme nucléaire pour placer l’Ukraine sous son contrôle. Les États-Unis ont récemment publié un avis à l’intention de leurs citoyens pour les préparer à une éventuelle guerre nucléaire. Selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les gens devraient s’abstenir d’utiliser un après-shampooing en cas d’attaque nucléaire. La liste des choses à faire et à ne pas faire mentionne spécifiquement le fait de ne pas utiliser de conditionneurs après une explosion nucléaire. Vous voulez savoir pourquoi ? Continuez à lire pour découvrir la raison intrigante.

Lorsqu’une bombe nucléaire explose, elle projette des nuages ​​de poussière radioactive dans l’air. À ce moment-là, il faut immédiatement prendre une douche et laver délicatement le corps avec beaucoup de savon, suggère le CDC. Évitez de frotter ou de gratter votre peau. En outre, il faut enlever la couche extérieure des vêtements car elle élimine jusqu’à 90 % des matières radioactives. Les directives suggèrent que les vêtements doivent être placés dans un sac en plastique ou un récipient scellé, loin des personnes et des animaux domestiques.

Selon le CDC, en prenant une douche, on peut utiliser du shampoing ou du savon, mais pas l’après-shampooing. Pourquoi? Les après-shampooings contiennent de l’huile et des agents tensioactifs qui feront adhérer les matières radioactives aux cheveux.

Le contact direct du corps avec les particules radioactives après une explosion nucléaire peut être dissuasif pour la santé, peut accentuer les dommages cellulaires et même s’avérer mortel. L’avis du CDC suggère également qu’après avoir pris une douche et enlevé ses vêtements, les gens devraient trouver refuge dans un sous-sol ou un bâtiment en béton pour éviter de s’exposer aux radiations. En plus de cela, après l’explosion nucléaire, il faut éviter de se toucher la bouche, les yeux et le nez car cela augmente le risque d’infection radioactive.

En bref, alors que les shampoings peuvent s’avérer salvateurs, les revitalisants capillaires peuvent être tout aussi mortels en cas d’attaque nucléaire.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici