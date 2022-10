L’utilisation du VPN monte en flèche en Iran alors que les citoyens naviguent dans la censure d’Internet

Mike Kemp | En images via Getty Images

Les Iraniens protestent pour exiger justice et souligner la mort de Mahsa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs et est ensuite décédée à l’hôpital de Téhéran dans des circonstances suspectes.

Les Iraniens se tournent vers les réseaux privés virtuels pour contourner les perturbations généralisées d’Internet alors que le gouvernement tente de dissimuler sa répression des manifestations de masse.

Les pannes ont commencé à toucher les réseaux de télécommunications iraniens le 19 septembre, selon les données des sociétés de surveillance Internet Cloudflare et NetBlocks, et durent depuis deux semaines et demie.

Les groupes de surveillance d’Internet et les militants des droits numériques disent qu’ils constatent chaque jour des perturbations du réseau “de type couvre-feu”, l’accès étant limité d’environ 16 heures, heure locale, jusque tard dans la nuit.

Téhéran a bloqué l’accès à WhatsApp et Instagram, deux des derniers services de médias sociaux non censurés en Iran. Twitter , Facebook YouTube et plusieurs autres plateformes sont interdites depuis des années.

En conséquence, les Iraniens ont afflué vers les VPN, des services qui cryptent et redirigent leur trafic vers un serveur distant ailleurs dans le monde pour dissimuler leur activité en ligne. Cela leur a permis de restaurer les connexions aux sites Web et aux applications restreints.

Le 22 septembre, un jour après l’interdiction de WhatsApp et d’Instagram, la demande de services VPN a grimpé en flèche de 2 164 % par rapport aux 28 jours précédents, selon les chiffres de Top10VPN, un site d’examen et de recherche sur les VPN.