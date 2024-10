L’utilisation du mode nuit sur votre téléphone peut vous aider à prendre des photos des aurores boréales. Voici comment l’activer.

PITTSBURGH, Pennsylvanie (KDKA) — Les aurores boréales devraient être à nouveau visibles dans certaines parties des États-Unis vendredi soir.

Lorsque les aurores boréales, ou aurores boréales, sont visibles, la meilleure façon de les voir est de trouver un point sombre, loin des lumières vives, de laisser le temps à vos yeux de s’adapter à l’obscurité et de regarder vers le nord.

Les aurores boréales ressortent mieux sur les photos.

Voici comment utiliser le mode nuit sur l’appareil photo de votre téléphone pour essayer de capturer des photos des aurores colorées.

Comment activer le mode nuit sur un iPhone ?

Si vous utilisez un iPhone, Apple indique que les paramètres par défaut auront Le mode nuit s’active automatiquement « lorsque la caméra détecte un environnement peu éclairé ».

Lorsque le mode nuit est actif, une icône deviendra jaune dans le coin supérieur gauche de votre écran.

Un numéro apparaîtra à côté de cette icône vous indiquant combien de temps il faudra pour que la photo soit prise.

Vous pouvez régler la durée de l’exposition en appuyant sur la flèche qui apparaît au-dessus du viseur.

Des captures d’écran côte à côte montrent comment un iPhone et un téléphone Samsung Galaxy peuvent activer le mode nuit, ce qui peut aider à capturer de meilleures photos des aurores boréales.

Comment activer le mode nuit sur un téléphone Android ?

Le démarrage du mode nuit sur un appareil Android dépendra du type d’appareil dont vous disposez.

Sur un appareil Samsung Galaxyune icône de lune jaune apparaîtra en bas à droite de votre écran. Sur un appareil Pixelvous pouvez appuyer sur Veilleuse, puis sur Capturer et maintenir votre téléphone immobile pendant quelques secondes. Dans l’application Appareil photo Googlevous pouvez activer le mode Nuit en appuyant sur Paramètres et en activant ou désactivant le mode.

Les aurores boréales seront-elles visibles là où j’habite ?

L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère Le Centre de prévision météorologique spatiale a publié ses « Prévisions d’Aurora » pour vendredi de nombreuses régions des États-Unis étant potentiellement en mesure de voir les brillantes aurores boréales.

Le centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA a publié ses prévisions d’aurores pour vendredi soir. Centre de prévision météorologique spatiale



La carte de prévision des aurores montre que les régions du nord du pays ont de meilleures chances de voir des aurores.

Une ligne de vue qui montre « l’étendue sud de l’endroit où les aurores peuvent être observées sur l’horizon nord » s’étend de Washington, DC à travers le Midwest et à travers l’Illinois, la Pennsylvanie et New York.

Les aurores boréales étaient visibles jeudi soir

Les aurores boréales étaient visibles dans tout le pays jeudi soir.

Les aurores boréales ont été capturées jeudi soir au-dessus du Capitole des États-Unis à Washington, DC. Jonah Bryson



Des photos des aurores boréales ont été prises dans des endroits comme Pittsburgh, Détroit, Chicago, Boston, New York, Baltimoreet Philadelphie.

Les aurores colorées avaient des teintes vertes, violettes, rouges et roses dispersées dans le ciel.

Quelles sont les causes des aurores boréales ?

Quand une tempête géomagnétique se produit, le vent solaire est envoyé vers la Terre.

Les protons et les électrons chargés suivent le champ magnétique terrestre et pénètrent dans l’atmosphère là où les champs magnétiques sont les plus faibles : les pôles.

Les électrons percutent toutes les différentes molécules qui composent notre atmosphère, créant un éblouissant spectacle de couleurs dans le ciel.

Plus de CBS News