Les bébés naissent avec une petite tête, des mâchoires sous-développées, des orteils joints et des pieds arrondis à bascule.

Les médecins du Nemours Children’s Health disent qu’ils ont tous une chose en commun : ils ont été exposés in utero à des quantités importantes de fentanyl, un opioïde synthétique dangereux.

Dans une nouvelle étude, le les auteurs disent avoir identifié jusqu’à présent 10 bébés de ce typedécrivant leur constellation des symptômes comme un « nouveau syndrome associé à une exposition prénatale au fentanyl ».

Six des enfants ont été identifiés dans les cliniques Nemours du Delaware. Quatre autres ont été identifiés par des médecins de Californie, de Boston et de Rhode Island, coauteurs de l’étude publiée cet automne dans Genetics in Medicine Open.

Même si la consommation illicite de fentanyl est en augmentation depuis des années, personne n’avait encore établi un lien entre le médicament et ces malformations congénitales. Cela est probablement dû au fait que les enfants nés de parents qui utilisent ce médicament peuvent ne pas recevoir de soins médicaux réguliers ou que leurs pédiatres peuvent ne pas connaître les antécédents médicaux de leurs parents, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Karen W. Gripp, chef de la division de génétique médicale de Nemours.

En conséquence, ces enfants peuvent avoir été diagnostiqués à tort comme souffrant d’une maladie génétique présentant certains des mêmes symptômes, appelée syndrome de Smith Lemli Opitz. Elle dit que c’est ce qui s’est passé au début avec plusieurs enfants de Nemours. Après des tests supplémentaires, aucun d’entre eux ne présentait de mutations génétiques pouvant expliquer les symptômes inhabituels, qui peuvent également inclure des anomalies génitales et une fente palatine.

Des études plus approfondies sont nécessaires pour prouver définitivement que le fentanyl est à l’origine de cet ensemble de symptômes, mais les preuves provenant de ces 10 bébés sont convaincantes, a déclaré Gripp.

« Nous disposons de suffisamment d’informations pour pouvoir dire en toute confiance que oui, il y a quelque chose ici », a-t-elle déclaré.

Margaret JM Nowaczyk, généticienne clinicienne de l’Université McMaster, qui n’a pas participé à la recherche et l’a examinée à la demande de The Inquirer, a accepté.

« Nous allons voir davantage de ces enfants, c’est mon intuition », a-t-elle déclaré.

À Philadelphie, la montée du fentanyl a alimenté une épidémie d’opioïdes de plus en plus meurtrière, avec 1 413 personnes décédées par surdose en 2022. Pourtant, il n’était pas immédiatement évident si les deux hôpitaux pédiatriques de la ville avaient vu des cas de syndrome.

Les médecins de l’hôpital pour enfants St. Christopher affirment n’avoir identifié aucun enfant présentant de tels symptômes. À l’hôpital pour enfants de Philadelphie, un porte-parole n’était pas immédiatement en mesure de dire vendredi si cet hôpital comptait de tels cas.

Gripp, la médecin de Nemours, a déclaré qu’elle espérait que l’étude sensibiliserait davantage, afin que les femmes enceintes qui consomment du fentanyl ou d’autres opioïdes puissent bénéficier d’un traitement approprié.

Il est généralement conseillé aux femmes enceintes qui prennent des opioïdes, qu’ils soient prescrits par un médecin ou non, de ne pas arrêter de fumer d’un seul coup pendant la grossesse, car le fait de commencer le sevrage peut provoquer un travail précoce, voire une fausse couche. selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les personnes enceintes souffrant de troubles liés à l’usage d’opioïdes devraient plutôt commencer un traitement avec un médicament contre la toxicomanie à base d’opioïdes, comme la méthadone, selon les données cliniques. recommandations du Collège américain des obstétriciens et gynécologues.

Cela vise à garantir que le fœtus ne ressente pas de détresse pendant la grossesse – et également à réduire le risque de rechute de la patiente, explique le collège.

Une observation fortuite

L’étude Nemours a été motivée par une observation fortuite de la conseillère en génétique Erin Wadman dans l’une des cliniques du système de santé en août.

Le patient, un garçon de 2 mois et demi avec une tête plus petite que la moyenne et une mâchoire sous-développée, lui rappelait d’autres patients récents qui avaient reçu un diagnostic de Smith Lemli Opitz, le syndrome génétique.

“C’était ce genre de moment ‘aha’, comme si vous reconnaissiez quelqu’un que vous pensez avoir déjà vu dans un cadre différent”, a-t-elle déclaré.

Mais contrairement à la plupart des enfants atteints de cette maladie, ce garçon avait un tonus musculaire normal. De plus, des tests génétiques ont révélé qu’il ne présentait pas de mutations génétiques responsables du SLO.

Gripp, qui a également vu l’enfant ce jour-là, a alors obtenu un indice clé : le tuteur du garçon a mentionné que sa mère biologique avait consommé des quantités « importantes » de fentanyl pendant la grossesse.

Elle et Wadman ont ensuite identifié cinq autres enfants présentant des symptômes similaires dont l’exposition prénatale au fentanyl pouvait être prouvée. Tous avaient un tour de tête plus petit que la moyenne, une petite mâchoire, une lèvre supérieure fine et une apparence générale distinctive qu’ils disaient difficile à exprimer avec des mots.

Les chercheurs ne se sont pas contentés de leurs propres yeux. Ils ont également utilisé un logiciel d’intelligence artificielle pour analyser les images des visages des bébés, démontrant qu’ils présentaient un ensemble de caractéristiques statistiquement distinctes.

Des bébés nés avec des besoins médicaux uniques

Certains enfants ont également connu des retards de développement. D’autres ont eu besoin de sondes d’alimentation. Des soins de suivi attentifs seront essentiels, a déclaré Gripp.

«C’est l’une de nos plus grandes préoccupations», a-t-elle déclaré. « Comment ces enfants s’en sortiront-ils à long terme ?

Les bébés qui ont été exposés à des opioïdes ou à d’autres drogues in utero risquent également de développer une sorte de sevrage appelé syndrome d’abstinence néonatale (NAS). Ils peuvent ressentir des tremblements, pleurer excessivement et avoir des problèmes de sommeil et des convulsions, selon le CDC.

L’une des limites de l’étude Nemours sur le fentanyl était que les auteurs ne disposaient pas d’informations précises sur la quantité de fentanyl consommée par les parents des bébés pendant la grossesse. Cela signifiait qu’ils ne pouvaient pas dire si des niveaux plus élevés d’exposition aux médicaments étaient liés à des symptômes plus graves – une caractéristique typique d’une relation de cause à effet.

Néanmoins, Gripp a noté que d’autres recherches apportent un soutien supplémentaire à leur théorie selon laquelle le fentanyl est à l’origine des symptômes du nourrisson. On pense que le médicament interfère avec le métabolisme prénatal du cholestérol, une substance essentielle au développement du cerveau et d’autres organes.

Les mutations qui causent le syndrome de Smith Lemli Opitz perturbent également le métabolisme du cholestérol, expliquant peut-être les symptômes qui se chevauchent entre les deux. cette maladie génétique et le syndrome lié au fentanyl, a déclaré Gripp.

On ne sait pas non plus pourquoi les symptômes semblent être associés à la consommation de fentanyl mais pas à d’autres opioïdes. Une possibilité est que le fentanyl illicite soit contaminé par d’autres substances contribuant au syndrome, a-t-elle déclaré.