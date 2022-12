L’utilisation du charbon par la planète devrait atteindre un niveau record cette année (AIE)

Ouvriers photographiés au sommet d’un train chargé de charbon en Chine. L’utilisation mondiale de charbon devrait augmenter de 1,2 % cette année et atteindre un niveau record, selon l’Agence internationale de l’énergie. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

La consommation mondiale de charbon devrait augmenter de 1,2 % pour atteindre un niveau record cette année, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie. Cela survient à un moment de volatilité et d’incertitude importantes sur les marchés mondiaux de l’énergie, l’AIE déclarant que l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 avait “fortement modifié la dynamique du commerce du charbon, les niveaux de prix et les modèles d’offre et de demande en 2022”. “Les marchés du charbon ont été sévèrement secoués en 2022, avec des flux commerciaux traditionnels perturbés, des prix qui s’envolent et une demande qui devrait croître de 1,2%, atteignant un niveau record et dépassant pour la première fois les 8 milliards de tonnes métriques”, a déclaré l’AIE dans son communiqué. Rapport Coal 2022, publié le 16 décembre. Le prix des combustibles fossiles a connu un bond substantiel cette année, a indiqué l’agence, “le gaz naturel affichant la plus forte augmentation”. “Cela a incité une vague de carburant à se détourner du gaz, augmentant la demande d’options plus compétitives en termes de prix, y compris le charbon dans certaines régions”, a-t-il ajouté.

En savoir plus sur l’énergie de CNBC Pro

Malgré l’augmentation de la demande de charbon, le tableau est complexe. L’AIE a noté que “la hausse des prix du charbon, le fort déploiement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et l’affaiblissement de la croissance économique mondiale tempèrent l’augmentation de la demande globale de charbon cette année”. Il a déclaré que l’utilisation du charbon dans la production d’électricité devrait augmenter d’un peu plus de 2 % cette année. L’utilisation du charbon dans l’industrie devrait en fait chuter de plus de 1 %, cette baisse étant attribuée à la baisse de la production d’acier et de fer. “Le monde est proche d’un pic d’utilisation des combustibles fossiles, le charbon devant être le premier à décliner, mais nous n’y sommes pas encore”, a déclaré le directeur des marchés de l’énergie et de la sécurité de l’AIE, Keisuke Sadamori, dans un communiqué. “La demande de charbon est tenace et atteindra probablement un niveau record cette année, faisant grimper les émissions mondiales.” “Dans le même temps, de nombreux signes indiquent que la crise actuelle accélère le déploiement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des pompes à chaleur – et cela modérera la demande de charbon dans les années à venir”, a-t-il ajouté. Les politiques gouvernementales seraient “essentielles pour assurer une voie sûre et durable”, a-t-il déclaré.

Choix d’actions et tendances d’investissement de CNBC Pro :