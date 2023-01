L’utilisation des téléphones portables par les troupes russes est un danger mortel persistant

Près d’une décennie plus tard, l’Ukraine et la Russie ont perfectionné leurs compétences dans l’utilisation des signaux de téléphone portable et de radio comme outil de ciblage efficace. Alors que certaines unités russes et ukrainiennes suivent des règles strictes et veillent à ce que les téléphones portables ne soient pas à proximité des positions de première ligne, les publications sur les réseaux sociaux du champ de bataille montrent que les téléphones portables sont courants chez les soldats des deux côtés et que les efforts pour les éloigner sont au mieux inégaux.

L’ampleur des pertes subies par l’Ukraine n’est pas claire, mais elles semblent moins graves que celles de la Russie.

Des entretiens du New York Times avec des soldats russes et des appels téléphoniques enregistrés interceptés par les forces de l’ordre ukrainiennes tout au long de la guerre et obtenus par le Times montrent que les commandants russes ont tenté, à plusieurs reprises, de garder les téléphones hors du champ de bataille.