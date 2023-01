L’utilisation des médias sociaux est liée aux changements cérébraux chez les adolescents, selon des recherches

L’effet de l’utilisation des médias sociaux sur les enfants est un domaine de recherche difficile, alors que les parents et les décideurs tentent de déterminer les résultats d’une vaste expérience déjà en plein essor. Des études successives ont ajouté des pièces au puzzle, étoffant les implications d’un flux presque constant d’interactions virtuelles commençant dans l’enfance.

L’étude a des limites importantes, reconnaissent les auteurs. Parce que l’adolescence est une période d’expansion des relations sociales, les différences cérébrales pourraient refléter un pivot naturel vers les pairs, ce qui pourrait entraîner une utilisation plus fréquente des médias sociaux.

“Nous ne pouvons pas affirmer de manière causale que les médias sociaux modifient le cerveau”, a déclaré Eva H. Telzer, professeure agrégée de psychologie et de neurosciences à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, et l’un des auteurs de l’étude.

Mais, a-t-elle ajouté, “les adolescents qui consultent habituellement leurs réseaux sociaux montrent ces changements assez spectaculaires dans la façon dont leur cerveau réagit, ce qui pourrait potentiellement avoir des conséquences à long terme jusqu’à l’âge adulte, préparant en quelque sorte le terrain pour le développement du cerveau au fil du temps. .”

Conseils aux parents pour aider leurs adolescents en difficulté Carte 1 sur 6 Êtes-vous inquiet pour votre adolescent? Si vous craignez que votre adolescent souffre de dépression ou de pensées suicidaires, vous pouvez faire certaines choses pour l’aider. Le Dr Christine Moutier, médecin-chef de la Fondation américaine pour la prévention du suicide, suggère ces étapes : Recherchez les changements. Remarquez les changements dans les habitudes de sommeil et d’alimentation de votre adolescent, ainsi que tout problème qu’il pourrait avoir à l’école, comme des notes décroissantes. Surveillez les explosions de colère, les sautes d’humeur et la perte d’intérêt pour les activités qu’ils aimaient. Restez également à l’écoute de leurs publications sur les réseaux sociaux. Gardez les lignes de communication ouvertes. Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel, engagez une conversation. Mais votre enfant pourrait ne pas vouloir parler. Dans ce cas, offrez-lui de l’aide pour trouver une personne de confiance avec qui partager ses difficultés. Cherchez un soutien professionnel. Un enfant qui exprime des pensées suicidaires peut bénéficier d’une évaluation et d’un traitement de santé mentale. Vous pouvez commencer par parler au pédiatre de votre enfant ou à un professionnel de la santé mentale. Dans une urgence: Si vous avez des inquiétudes immédiates pour la sécurité de votre enfant, ne le laissez pas seul. Appelez une bouée de sauvetage pour la prévention du suicide. Enfermez tous les objets potentiellement mortels. Les enfants qui essaient activement de se faire du mal doivent être emmenés à la salle d’urgence la plus proche. Ressources Si vous vous inquiétez pour quelqu’un dans votre vie et que vous ne savez pas comment l’aider, ces ressources peuvent vous guider :1. La ligne de vie nationale pour la prévention du suicide : envoyez un SMS ou appelez le 988 2. La ligne de texte de crise : envoyez un SMS PARLER au 741741 3. La Fondation américaine pour la prévention du suicide











Une équipe de chercheurs a étudié un groupe ethniquement diversifié de 169 élèves de sixième et septième années d’un collège de la Caroline du Nord rurale, les divisant en groupes en fonction de la fréquence à laquelle ils ont déclaré consulter les flux Facebook, Instagram et Snapchat.

Vers l’âge de 12 ans, les élèves montraient déjà des schémas de comportement distincts. Les utilisateurs habituels ont déclaré vérifier leurs flux 15 fois ou plus par jour ; les utilisateurs modérés ont vérifié entre une et 14 fois ; les utilisateurs non habituels vérifiaient moins d’une fois par jour.