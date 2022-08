L’utilisation des cartes de crédit augmente dans un contexte d’inflation record

Les soldes des cartes de crédit ont également bondi de 13 % au cours de cette période, enregistrant la plus forte augmentation d’une année sur l’autre en plus de 20 ans.

Dans l’ensemble, 233 millions de nouveaux comptes de crédit supplémentaires ont été ouverts au deuxième trimestre, le plus depuis 2008, selon un rapport distinct de la Federal Reserve Bank de New York.

Le nombre de personnes titulaires de cartes de crédit et de prêts personnels a atteint des niveaux record au deuxième trimestre de 2022, selon le dernier rapport de TransUnion rapport sur l’industrie du crédit publié jeudi.

Alors que les prix grimpent partout, les consommateurs comptent de plus en plus sur les cartes de crédit pour joindre les deux bouts.

Le meilleur indicateur pour savoir si quelqu’un peut payer ses factures ou non est de savoir s’il a un emploi.

“Je ne vois rien que je déclarerais vraiment comme un drapeau rouge”, selon Michele Raneri, vice-présidente de la recherche et du conseil aux États-Unis chez TransUnion.

À mesure que le nombre de comptes de cartes de crédit aux États-Unis augmente, de plus en plus de nouveaux clients sont des emprunteurs à risque, ce qui signifie généralement ceux qui ont une cote de crédit de 600 ou moins, selon TransUnion, en partie à cause du flot de jeunes emprunteurs qui ont accès aux cartes de crédit.

Dans le même temps, “les délinquances augmentent et se rapprochent de ce qu’elles étaient avant la pandémie”, a déclaré Raneri. “Mais cela ne signifie pas nécessairement que c’est mauvais”, a-t-elle ajouté.

Au fur et à mesure que les prêteurs ont élargi l’accès, les impayés ont augmenté mais sont restés proches des niveaux “normaux”, selon le rapport. TransUnion définit un défaut de paiement comme un paiement en retard de 60 jours ou plus.