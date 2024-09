L’utilisation de tablettes par les jeunes enfants est associée à davantage d’explosions de colère et de frustration

(MENAFN- The Conversation) Le nombre d’enfants possédant leur propre tablette est passé de 7 % en 2013 à 44 % en 2020. Aux États-Unis, l’utilisation des tablettes est devenue presque universelle, 93 % des parents déclarant que leur enfant de deux à quatre ans utilise un appareil mobile.

Les tablettes et les appareils mobiles peuvent être connectés à Internet et permettent aux utilisateurs un accès illimité à du contenu personnalisé grâce à des algorithmes personnalisés. Pour cette raison, ces appareils peuvent être très attrayants pour les jeunes enfants. Cependant, ils offrent peu d’opportunités aux enfants de développer des compétences importantes en matière de régulation émotionnelle, notamment la capacité à gérer des émotions fortes comme la colère et la frustration.

Les premières années de l’enfance sont fondamentales pour le développement des compétences de régulation émotionnelle. Les enfants plus difficiles et moins bien régulés ont également tendance à être exposés à plus de temps d’écran par leurs parents. Pour cette raison, il reste important de répondre à la question suivante : l’utilisation des tablettes par les enfants contribue-t-elle à une mauvaise régulation émotionnelle, ou les enfants mal régulés passent-ils plus de temps sur les tablettes ?

Nous et nos co-auteurs avons abordé cette question dans une étude publiée dans JAMA Pediatrics .

Utilisation de la tablette et régulation émotionnelle

Notre étude a révélé que pour chaque augmentation de 73 minutes de l’utilisation de la tablette à l’âge de 3,5 ans, on observait une augmentation significative des expressions de colère et de frustration à l’âge de 4,5 ans. (Shutterstock)



Pendant trois ans, nous avons mené une étude longitudinale auprès d’un échantillon de 315 enfants de la Nouvelle-Écosse âgés de 3,5, 4,5 et 5,5 ans. Les parents ont indiqué combien de temps leur enfant passait en moyenne chaque jour à utiliser des tablettes et à quelle fréquence leur enfant exprimait de la colère et de la frustration dans le cadre de sa routine quotidienne.

Les enfants de notre échantillon passent en moyenne 55 minutes (0,92 heure) par jour à utiliser des tablettes à 3,5 ans, 57 minutes (0,95 heure) par jour à utiliser des tablettes à 4,5 ans et 60 minutes (une heure) par jour à utiliser des tablettes à 5,5 ans.

Nous avons constaté que pour chaque augmentation de 73 minutes (1,22 heure) de l’utilisation de la tablette à l’âge de 3,5 ans, on observait une augmentation significative des expressions de colère et de frustration à l’âge de 4,5 ans. Les enfants qui exprimaient plus fréquemment leur colère et leur frustration à l’âge de 4,5 ans ont ensuite augmenté leur temps d’utilisation de la tablette à l’âge de 5,5 ans de 17 minutes (0,28 heure).

La conception rigoureuse de notre étude nous a également permis de comparer chaque enfant à lui-même au fil du temps. Cela signifie qu’ils ont servi de contrôle de base, ce qui empêche d’autres facteurs tels que des différences individuelles préexistantes (comme le sexe et le tempérament de l’enfant) ou des différences dans la qualité de l’environnement familial ou le statut socio-économique de fausser les analyses.

Utilisation des tablettes par les enfants

En raison de leur petite taille, les tablettes peuvent également être transportées dans les restaurants ou emportées lors de trajets en voiture ou en bus. (Shutterstock)



En raison de leur petite taille, les tablettes peuvent être transportées au restaurant ou emportées en voiture ou en bus pour occuper les enfants ou gérer l’ennui et les crises émotionnelles. En effet, les parents déclarent utiliser les médias sur écran comme un outil apaisant pour aider à gérer les crises émotionnelles des jeunes enfants. Cette stratégie peut être une solution efficace à court terme, mais risque de se retourner contre eux à long terme.

De plus, les très jeunes enfants peuvent utiliser les tablettes seuls, ce qui peut inciter les parents à utiliser des appareils mobiles pour occuper les enfants. Ainsi, l’utilisation des tablettes par les enfants est susceptible d’offrir une gratification immédiate aux enfants tout en restant une activité solitaire.

Pour ces raisons, les enfants de trois ans qui passent plus de temps devant leur tablette risquent de ne pas avoir l’occasion de participer à des activités – comme les interactions avec les personnes qui s’occupent d’eux ou le jeu libre avec d’autres enfants – qui sont essentielles pour s’entraîner et finalement maîtriser l’autorégulation. À l’âge de quatre ans, l’expression plus fréquente de la colère a également contribué à une augmentation de l’utilisation des tablettes, ce qui suggère que l’utilisation des tablettes dans la petite enfance pourrait contribuer à un cercle vicieux au fil du temps.

L’utilisation conjointe de tablettes avec un soignant peut offrir davantage d’opportunités d’interactions sociales qui peuvent contribuer aux résultats d’apprentissage de l’enfant. (Shutterstock)



Notre étude n’est pas sans limites. Premièrement, elle a été menée pendant la pandémie auprès d’un échantillon de 315 enfants présentant un faible niveau de risque socioéconomique. Des réplications sur des échantillons plus diversifiés et plus vulnérables après la pandémie sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Les études futures pourraient examiner les rôles du contenu des écrans et du contexte d’utilisation sur les enfants. Par exemple, l’utilisation d’une tablette pour lire un livre électronique ou pour regarder des vidéos sur YouTube peut avoir des effets différents sur les enfants. De plus, l’utilisation conjointe de tablettes avec des personnes qui s’occupent d’eux peut offrir davantage d’opportunités d’interactions sociales, ce qui peut contribuer aux résultats d’apprentissage des enfants.

Plats à emporter pour les parents et les tuteurs

Nos résultats indiquent que les parents devraient surveiller de près l’utilisation des tablettes au cours des premières années préscolaires. Les parents devraient également éviter d’utiliser les tablettes comme outil numérique d’apaisement, en particulier avec les enfants qui peuvent avoir du mal à réguler leurs émotions et leur comportement.

Enfin, pour améliorer les capacités de régulation émotionnelle, les parents peuvent s’assurer que leurs enfants ont suffisamment d’occasions de s’engager dans des activités qui favorisent le développement des émotions.

