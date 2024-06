L’utilisation de missiles occidentaux par l’Ukraine sur la Russie ne changera pas la guerre, selon des experts

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un militaire de la Garde nationale ukrainienne tirant un obusier D-20 sur la ligne de front dans la région de Kharkiv le 21 mai 2024. REUTERS/Valentin Ogirenko

Les alliés de l’Ukraine semblent prêts à approuver l’utilisation de leurs armes sur des cibles en Russie.

Un nombre croissant d’alliés de l’OTAN ont soutenu cette décision, incitant les États-Unis à reconsidérer également leur décision.

L’Ukraine pourrait attaquer les forces frontalières russes, ont déclaré des experts à BI, mais ce n’est pas une solution miracle.

Alors que de plus en plus d’alliés de l’Ukraine affirment qu’ils peuvent utiliser les armes qu’ils ont fournies pour atteindre des cibles en Russie, sous certaines conditions, les experts affirment que cette décision ouvrira la voie à de nouvelles cibles, mais ne constituera peut-être pas la solution miracle que l’Ukraine espère.

La levée des restrictions aidera l’Ukraine à repousser les attaques russes, en particulier à ses frontières, mais elle arrive tardivement, l’Ukraine étant confrontée à d’importantes pénuries de munitions et de main-d’œuvre, ont déclaré à BI des analystes et des experts en matière de guerre. Pour ces missions, l’Ukraine ne disposera probablement pas non plus du soutien du renseignement occidental, utile pour localiser des cibles de grande valeur bien au-delà des lignes de front.

« Il est si tard », a déclaré à BI Keir Giles, consultant principal au programme Russie et Eurasie de Chatham House. « Cela fait plus de deux ans qu’une décision comme celle-là aurait dû être prise », a-t-il déclaré, accusant les États-Unis de retards et de lenteur dans la prise de décision.

La capacité de frapper en Russie renforcerait la main de l’Ukraine, mais il n’est pas certain que cela modifierait fondamentalement le cours de la guerre, a déclaré Alexander Libman, professeur de politique russe et est-européenne à l’Université libre de Berlin.

« La logique militaire consistant à autoriser l’Ukraine à utiliser des armes contre des cibles en Russie est simple », a-t-il déclaré, mais « il existe des limites structurelles auxquelles l’Ukraine est désormais confrontée ».

Un changement en retard

Les alliés de l’Ukraine lui ont envoyé des milliards de dollars d’aide militaire depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, mais avec la réserve qu’elle n’était pas autorisée à utiliser ces armes pour viser des cibles sur le sol russe.

Beaucoup craignaient que franchir cette ligne ne provoque une réaction du président russe Vladimir Poutine et une escalade du conflit. Cela signifie que l’Ukraine dispose de peu de moyens pour frapper des avions d’attaque ou des troupes qui la menacent depuis le territoire russe.

Mais ce calcul semble avoir changé avec le lancement d’une offensive frontalière près de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine.

Mardi, la France a déclaré que l’Ukraine devrait être autorisée à utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles en Russie – mais uniquement sur les sites que la Russie utilise pour lancer des attaques contre l’Ukraine.

Un jour plus tôt, les législateurs des 32 États membres de l’OTAN ont adopté une déclaration exhortant les membres de l’alliance à autoriser les frappes sur des cibles militaires en Russie.

Et les États-Unis, qui a à plusieurs reprises déclaré il ne le fera pas permettre à l’Ukraine d’utiliser les armes qu’elle lui fournit pour frapper la Russie, semble changer de ton.

Trois responsables anonymes a déclaré à Politico Jeudi, l’Ukraine peut désormais utiliser les armes fournies par les États-Unis pour frapper à l’intérieur de la Russie.

L’un des responsables a déclaré que l’Ukraine pourrait utiliser les armes fournies par les États-Unis uniquement pour riposter aux forces russes qui les frappent ou s’apprêtent à les frapper à Kharkiv, où la Russie s’est emparée de plus de territoires et menace la deuxième plus grande ville du pays.

Fini les « zones sanctuaires »

Ces dernières semaines, l’Ukraine a été confrontée à de nouvelles offensives russes, notamment à Kharkiv.

Un commandant ukrainien a déclaré au Times de Londres que son unité avait des troupes russes dans leur ligne de mire depuis des semaines alors qu’elles se rassemblaient de l’autre côté de la frontière, mais qu’elles n’avaient pas été autorisées à attaquer.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, quant à lui, supplié à plusieurs reprises les partenaires du pays de le laisser utiliser les armes occidentales pour cibler les soldats russes de l’autre côté de la frontière.

Selon Giles, la levée des restrictions aiderait « énormément » l’Ukraine à repousser les offensives russes, ainsi qu’à cibler les capacités de guerre de la Russie.

« Ce serait un grand pas en avant car la Russie ne disposerait plus de zones sanctuaires à partir desquelles elle pourrait préparer et lancer ces attaques », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que l’Ukraine pourrait lancer le même type de campagne militaire que celle qu’elle a menée contre la flotte russe de la mer Noire, où l’Ukraine a réussi à contenir la marine russe, bien supérieure, bien qu’elle ne dispose pas de sa propre marine.

Il s’agit d’une « démonstration de ce que l’Ukraine pourrait réaliser si elle n’appliquait pas elle-même ces restrictions pour frapper le territoire russe », a déclaré Giles.

S’en prendre aux opérations aériennes russes

John Hardie, directeur adjoint du programme Russie à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que laisser l’Ukraine utiliser l’artillerie tubulaire et les systèmes de roquettes fournis par l’Occident, comme le HIMARS fourni par les États-Unis, pour frapper l’artillerie russe de l’autre côté de la frontière était une « évidence ». « .

« Il est injuste de laisser l’Ukraine rester les bras croisés jusqu’à ce que les forces russes aient franchi la frontière, ou de faire en sorte que les armes ukrainiennes restent silencieuses lorsque l’artillerie russe tire depuis l’autre côté de la frontière », a-t-il déclaré.

Les missiles fournis par l’Occident comme Storm Shadow et ATACMS pourraient également s’en prendre à certaines bases aériennes russes qui lancent des avions pour des attaques à la bombe planée.

Cependant, il a déclaré que cela ne suffirait pas à lui seul à inverser la tendance en faveur de l’Ukraine.

L’Ukraine pourrait également avoir du mal à développer les renseignements nécessaires pour trouver et frapper rapidement des cibles plus éloignées à l’intérieur de la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables ukrainiens anonymes a déclaré au New York Times qu’ils avaient besoin de davantage de renseignements et d’informations en temps réel de la part des alliés des États-Unis et de l’UE sur les cibles en Russie.

Il est loin d’être certain que les États-Unis reviendront sur leur position et offriront des informations pour soutenir ces frappes. Sans cela, le ciblage de l’Ukraine se limitera à l’imagerie satellite, à la surveillance par drone et à ce que ses informateurs peuvent repérer sur le terrain.

Ce n’est pas la seule question urgente. Libman, professeur à l’Université libre de Berlin, a déclaré que si le manque de troupes et la diminution des obus d’artillerie de l’Ukraine ne sont pas résolus, l’Ukraine continuera à être confrontée à des problèmes « majeurs » sur le champ de bataille.

« Cela ne veut pas dire que permettre à l’Ukraine d’atteindre des cibles en Russie n’aidera pas, mais ce n’est clairement pas une solution miracle pour gagner la guerre », a-t-il déclaré.