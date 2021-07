L’utilisation de l’IA par Bourdain Documentary pour imiter la voix soulève des questions

Le réalisateur du film, Morgan Neville, a expliqué la technique dans une interview avec Helen Rosner du New Yorker , qui a demandé comment les cinéastes avaient pu obtenir un enregistrement de Bourdain lisant un e-mail qu’il avait envoyé à un ami. Neville a déclaré que la technologie est si convaincante que les membres du public ne reconnaîtront probablement pas lesquelles des autres citations sont artificielles, ajoutant: « Nous pouvons avoir un panel d’éthique documentaire à ce sujet plus tard. »

« Vous avez du succès et j’ai réussi », dit la voix de Bourdain, « et je me demande : êtes-vous heureux ? »

Le nouveau documentaire sur la vie d’Anthony Bourdain, « Roadrunner », dure une heure et 58 minutes, dont une grande partie est remplie d’images de la star au cours des décennies de sa carrière en tant que célèbre chef, journaliste et personnalité de la télévision.

Et les experts documentaires qui examinent fréquemment les questions éthiques dans les films de non-fiction sont fortement divisés. Certains cinéastes et universitaires considèrent l’utilisation de l’audio sans le divulguer au public comme une violation de la confiance et comme une pente glissante lorsqu’il s’agit d’utiliser des vidéos dites deepfake, qui incluent du matériel manipulé numériquement qui semble être des séquences authentiques. .

« De toutes les préoccupations éthiques que l’on peut avoir à propos d’un documentaire, cela semble plutôt trivial », a déclaré Gordon Quinn, un documentariste de longue date connu pour ses titres de production exécutif comme « Hoop Dreams » et « Minding the Gap ». « Nous sommes en 2021 et ces technologies existent. »

À l’aide d’images d’archives et d’entretiens avec les amis et collègues les plus proches de Bourdain, Neville examine comment Bourdain est devenu une figure mondiale et explore sa mort dévastatrice à l’âge de 61 ans. Le film, « Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain », a reçu des critiques positives : Un critique de cinéma du New York Times a écrit : « Avec une immense perspicacité, Neville nous montre à la fois l’empathe et le narcissique » dans Bourdain.

Dans une déclaration sur l’utilisation de l’IA, Neville a déclaré vendredi que l’équipe de tournage avait reçu l’autorisation de l’agent immobilier et littéraire de Bourdain.

« Il y a eu quelques phrases que Tony a écrites qu’il n’a jamais prononcées à voix haute », a déclaré Neville dans le communiqué. « C’était une technique de narration moderne que j’ai utilisée dans quelques endroits où je pensais qu’il était important de donner vie aux paroles de Tony. »

Ottavia Busia, la deuxième épouse du chef, avec qui il a partagé une fille, a semblé critiquer la décision dans un message sur Twitter, écrivant qu’elle n’aurait pas autorisé les cinéastes à utiliser la version AI de sa voix.