L’utilisation de la télévision traditionnelle tombe en dessous de 50 % pour la première fois

Le déclin de la télévision traditionnelle se poursuit, alors même que les prix des services de streaming augmentent.

L’utilisation totale de la télévision traditionnelle – comprenant la diffusion et la télévision payante – est tombée en dessous de 50% en juillet pour la première fois, selon Rapport mensuel sur le streaming de NielsenLa jauge.

L’utilisation parmi les clients de la télévision payante est tombée à 29,6 % de la télévision, tandis que la diffusion a chuté à 20 % au cours du mois. Le streaming représentait près de 39% de l’utilisation en juillet, la plus grande part signalée depuis la première fois que Nielsen rapporte les chiffres mensuels dans le rapport The Gauge en juin 2021.

La télévision payante n’a cessé de décliner, les consommateurs ayant coupé les forfaits traditionnels et opté pour le streaming. Le rythme de cette baisse n’a fait que s’accélérer depuis le début de la pandémie de Covid, lorsque l’utilisation du streaming a bondi.

Les principaux fournisseurs de télévision payante, comme Comcast Corp. et Communications de la Charte , signalent souvent des baisses trimestrielles du nombre de clients. Comcast et Charter ont perdu respectivement 543 000 et 200 000 abonnés à la télévision payante au cours du deuxième trimestre.

« Nous pensons que les paramètres de la télévision linéaire sont tous mauvais », a déclaré Tim Nollen, analyste senior en technologie des médias chez Macquarie, dans un récent rapport.

Les opérateurs de télévision payante ont signalé une baisse moyenne pondérée de 9,6 % du nombre d’abonnés d’une année sur l’autre – des pertes qui s’élèvent à environ 4,4 millions de foyers – et les prix « ne font pas monter les prix », selon le rapport de Macquarie.

Le nombre total de foyers de télévision payante a régulièrement diminué. Il y avait 41 millions de foyers de télévision payante au deuxième trimestre, contre 45 millions et 50 millions au cours des mêmes périodes en 2022 et 2021, respectivement, selon Macquarie.

L’essor des services de streaming, de Netflix à Disney de Disney+, Hulu et ESPN+ à Découverte de Warner Bros. ‘s Max prend souvent le blâme. Mais bon nombre de ces opérateurs, dont Disney, Warner Bros. Discovery et Comcast, se battent pour gagner des parts de marché et tirer des bénéfices du streaming alors que leurs chaînes de télévision payante et leurs activités se détériorent.

Bien que les téléspectateurs se tournent davantage vers le streaming, la croissance des abonnés pour ces plateformes a ralenti, en particulier pour les services plus importants comme Netflix et Disney+. Des applications naissantes comme Primordial ‘s Paramount + et Comcast’s Peacock ont ​​connu une croissance plus importante de leurs membres, mais ont des bases d’abonnés plus petites.

Les sociétés de streaming ont cessé d’utiliser la croissance des abonnés comme mesure de succès et s’efforcent plutôt d’atteindre la rentabilité dans le segment alors que l’activité de télévision traditionnelle se rétrécit.

De nombreux consommateurs ont abandonné le forfait TV traditionnel en raison de ses prix élevés. Désormais, les streamers augmentent également les prix à tous les niveaux – y compris Disney pour les abonnements Disney + et Hulu sans publicité – dans le but d’augmenter les revenus.

La croissance médiocre des abonnés au streaming n’a pas beaucoup aidé dans leur tentative de rentabilité, a noté Macquarie dans son rapport.