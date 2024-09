L’utilisation de la musique pop par Trump a provoqué la colère d’une longue liste d’artistes

Ayant couvert de nombreux meetings de campagne présidentielle, je peux attester que la musique populaire lors des rassemblements politiques est un puissant stimulant de l’humeur.

Je n’oublierai jamais l’un des derniers meetings de campagne du président Obama en 2012, dans un gymnase bondé de l’Université de Cincinnati, la veille des élections. La foule, déjà surexcitée, a éclaté lorsqu’elle a réalisé que « Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours) » n’était pas diffusé mais chanté en direct. par Stevie Wonder lui-mêmeLa chanson était en quelque sorte un tour de victoire prématuré : Obama semblait être dans une course serrée contre Mitt Romney, même s’il a fini par battre l’ancien gouverneur du Massachusetts de manière décisive.

Depuis que notre premier président baby-boomer, Bill Clinton, a adopté « Don’t Stop » de Fleetwood Mac comme sa chanson thème de campagne en 1992 — inspirant même le groupe à regrouper Pour leur investiture, les candidats ont de plus en plus recours à la musique populaire pour faire passer un message.

Certaines chansons sont moins subtiles que d’autres. En 2016, alors qu’elle tentait de marquer l’histoire en devenant la première femme présidente, Hillary Clinton a adopté la chanson de Katy Perry «Rugir » et » de Rachel PlattenChanson de combat.”

L’ancien président Trump, dont le patriotisme performatif peut se résumer à un seul acronyme de quatre lettresMAGA a choisi la chanson emblématique de Lee Greenwood, « God Bless the USA », comme jingle.

Et la vice-présidente Kamala Harris a fait une déclaration célèbre « Freedom » de Beyoncé son hymne de campagne.

Même si la musique diffusée lors des meetings politiques ne m’a jamais semblé signifier que l’artiste soutient un candidat en particulier, les musiciens peuvent être furieux lorsque leur musique est utilisée sans autorisation. Soit ils ne veulent pas que leur travail soit associé à la politique, soit ils détestent le candidat qui la joue.

Ce qui nous ramène à Trump.

Le liste des artistes Ceux qui lui ont demandé d’arrêter d’utiliser leurs chansons sont nombreux, allant d’ABBA et Adele aux Village People et aux White Stripes.

J’ai compté au moins 41 artistes qui ont essayé de lui interdire d’utiliser leurs morceaux, dont les Rolling Stones, les Beatles, Queen, Elton John, Guns N’ Roses, les Foo Fighters et Bruce Springsteen, qui a soutenu Hillary Clinton en 2016 après avoir demandé à Trump d’arrêter de diffuser « Born in the USA ».

Céline Dion a condamné l’équipe de campagne de Trump pour avoir diffusé son tube « My Heart Will Go On » le mois dernier lors d’un meeting avec son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance. C’était un choix musical particulier car, comme chacun le sait, la chanson était le thème d’un film sur un paquebot géant qui a heurté un iceberg et coulé au fond de l’Atlantique Nord.

« Cette utilisation n’est en aucun cas autorisée », a déclaré un message sur le flux X officiel de Dion. « … Et vraiment, CETTE chanson ? »

Le mois dernier, la famille du regretté chanteur, compositeur et producteur de R&B Isaac Hayes a intenté une action en justice pour violation du droit d’auteur contre Trump, son équipe de campagne et le Comité national républicain pour avoir utilisé le tube de Sam & Dave de 1966 « Hold On, I’m Coming » lors de rassemblements dans tout le pays. Hayes a coécrit la chanson avec David Porter.

Mardi, un juge fédéral a rendu une ordonnance une injonction temporaire interdisant à Trump d’utiliser la chanson.

Les avocats de Trump affirment que la famille Hayes ne possède plus les droits sur la chanson et que, dans tous les cas, quelque chose appelé «accord de licence de campagne politique« permet à l’organisme de gestion des droits musicaux BMI, qui compte plus de 22 millions de chansons dans son catalogue, d’utiliser de la musique pour des événements politiques.

Il existe cependant une clause dans l’accord qui permet à BMI d’exclure certaines musiques si un auteur-compositeur ou un éditeur demande à l’organisation de les retenir. Par exemple, les Rolling Stones étaient mécontents que Trump ait utilisé « You Can’t Always Get What You Want » comme chanson de fin de campagne lors de ses campagnes de 2016 et 2020. Ils ont envoyé des lettres de mise en demeure en vain, puis s’est tourné vers BMI pour obtenir de l’aide et ont explicitement menacé de poursuivre en justice. « Si Donald Trump ne tient pas compte de l’exclusion et persiste », ont déclaré les Stones dans un communiqué de juin 2020, « alors il pourrait être poursuivi en justice pour avoir enfreint l’embargo et diffusé de la musique sans licence. »

Trump n’a plus joué la chanson depuis.

L’actuelle polémique autour de « Hold On » n’est pas la première. En 2008, la campagne d’Obama avait cessé d’utiliser « Hold On » après que Sam Moore de Sam & Dave s’y soit opposé. « Personne ne m’a appelé, personne n’a envoyé de télégramme, personne n’a rien fait », Moore a déclaré à l’Associated Press« Ils l’ont fait comme ça, et je pense que c’est plutôt impoli. »

Le sénateur de l’Arizona John McCain, qui s’est présenté contre Obama à l’élection présidentielle de 2008, a ironiquement transformé le rejet potentiel d’un groupe de musique en plaisanterie. Pour tenter de séduire les républicains conservateurs qui n’appréciaient pas ses positions modérées sur certaines questions, il a pensé à utiliser le tube de 1978 d’ABBA « Take a Chance on Me », mais il s’est inquiété de ne pas pouvoir obtenir l’autorisation du groupe suédois.

« Si vous ne faites pas attention, vous risquez d’aliéner certains Suédois », McCain a déclaré aux journalistes lors d’une des nombreuses conversations spontanées qu’il a eues avec ses journalistes en déplacement. « Si la nouvelle se répand à Stockholm que nous utilisons la musique d’ABBA, alors les relations entre les États-Unis et la Suède vont se détériorer. »

Si seulement Trump était aussi prévenant.

@robinkabcarian