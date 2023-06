L’utilisation de la mélatonine pour le sommeil est en hausse, malgré les risques potentiels pour la santé : nouvelle étude

De plus en plus d’adultes prennent de la mélatonine en vente libre pour s’endormir, et certains peuvent l’utiliser à des niveaux dangereusement élevés, selon une étude.

L’utilisation globale parmi la population adulte américaine est encore « relativement faible », mais l’étude « documente une augmentation significative et multiple de l’utilisation de la mélatonine au cours des dernières années », a déclaré la spécialiste du sommeil Rebecca Robbins, enseignante dans la division du sommeil. médecine pour la Harvard Medical School. Elle n’a pas participé à l’étude.

L’étude, publiée dans la revue médicale JAMA, a révélé qu’en 2018, les Américains consommaient plus de deux fois plus de mélatonine qu’il y a dix ans.

La mélatonine a été associée à des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des crampes d’estomac, de la somnolence, de la confusion ou de la désorientation, de l’irritabilité et une légère anxiété, de la dépression et des tremblements ainsi qu’une tension artérielle anormalement basse. Il peut également interagir avec des médicaments courants et déclencher des allergies.

Alors que l’utilisation à court terme pour les personnes souffrant de décalage horaire, les travailleurs postés et ceux qui ont du mal à s’endormir semble être sûre, la sécurité à long terme est inconnue, selon le National Center for Complementary and Integrative Health des National Institutes of Health.

« Dans une étude associative, nous avons constaté que les personnes âgées qui déclaraient utiliser fréquemment – chaque nuit ou la plupart des nuits – un somnifère (en vente libre ou sur ordonnance) avaient un risque plus élevé de démence incidente et de mortalité précoce », a déclaré Robbins.

Cependant, les chercheurs n’ont pas pu déterminer quel type d’aide au sommeil – médicaments en vente libre, tels que la mélatonine ou médicaments sur ordonnance – était responsable des résultats.

Les effets secondaires de la mélatonine

Depuis 2006, un sous-ensemble restreint mais croissant d’adultes prend des quantités de mélatonine qui dépassent de loin la dose de 5 milligrammes par jour généralement utilisée comme traitement à court terme, selon l’étude.

Cependant, les pilules à vendre peuvent contenir des niveaux de mélatonine beaucoup plus élevés que ce qui est annoncé sur l’étiquette. Contrairement aux médicaments et aux aliments, la mélatonine n’est pas entièrement réglementée par la Food and Drug Administration des États-Unis. Il n’y a donc aucune exigence fédérale imposant aux entreprises de tester les pilules pour s’assurer qu’elles contiennent la quantité de mélatonine annoncée.

«Des recherches antérieures ont montré que la teneur en mélatonine de ces suppléments de mélatonine non réglementés et disponibles dans le commerce variait de – 83% à + 478% du contenu étiqueté», a déclaré Robbins, co-auteur du livre «Sleep for Success! Tout ce que vous devez savoir sur le sommeil mais que vous êtes trop fatigué pour demander.

Il n’y a pas non plus d’obligation pour les entreprises de tester leurs produits pour les additifs cachés nocifs dans les suppléments de mélatonine vendus dans les magasins et en ligne. Des études antérieures ont également révélé que 26 % des suppléments de mélatonine contenaient de la sérotonine, « une hormone qui peut avoir des effets nocifs même à des niveaux relativement faibles », selon le National Center for Complementary and Integrative Health.

« Nous ne pouvons pas être certains de la pureté de la mélatonine disponible sans ordonnance », a déclaré Robbins.

Prendre trop de sérotonine en combinant des médicaments tels que des antidépresseurs, des médicaments contre la migraine et de la mélatonine peut entraîner une réaction médicamenteuse grave. Les symptômes bénins comprennent des frissons et de la diarrhée, tandis qu’une réaction plus grave peut entraîner une rigidité musculaire, de la fièvre, des convulsions et même la mort si elle n’est pas traitée.

Est-ce mauvais de prendre de la mélatonine tous les soirs ?

Parce qu’elle est achetée en vente libre, les experts disent que de nombreuses personnes considèrent la mélatonine comme un supplément à base de plantes ou une vitamine. En réalité, la mélatonine est une hormone fabriquée par la glande pinéale, située profondément dans le cerveau, et libérée dans la circulation sanguine pour réguler les cycles de sommeil du corps.

« Il y a une opinion que si c’est naturel, alors ça ne peut pas faire de mal », a déclaré Robbins à CNN dans une interview précédente sur l’impact de la mélatonine sur les enfants. « La vérité est que nous ne connaissons tout simplement pas les implications de la mélatonine à plus long terme, pour les adultes ou les enfants. »

Une autre réalité : des études ont montré que l’utilisation de la mélatonine peut être utile pour induire le sommeil si elle est utilisée correctement – en la prenant au moins deux heures avant le coucher – mais le bénéfice réel est faible.

« Lorsque les adultes prenaient de la mélatonine, cela réduisait le temps qu’il leur fallait pour s’endormir de quatre à huit minutes », a déclaré à CNN le Dr Cora Collette Breuner, professeur au département de pédiatrie du Seattle Children’s Hospital de l’Université de Washington. en 2021.

« Donc, pour quelqu’un qui met des heures à s’endormir, la meilleure chose à faire est probablement d’éteindre ses écrans, ou de faire 20 à 40 minutes d’exercice par jour, ou de ne pas boire du tout de produits contenant de la caféine », a déclaré Breuner. .

«Ce sont tous des outils d’hygiène du sommeil qui fonctionnent, mais les gens sont très réticents à les utiliser. Ils préfèrent simplement prendre une pilule, n’est-ce pas ? »

Entraînez votre cerveau à dormir

Selon les experts, il existe d’autres astuces éprouvées pour le sommeil qui fonctionnent aussi bien, sinon mieux, que les somnifères. Le corps commence à sécréter de la mélatonine à la noirceur. Que faisons-nous dans notre culture moderne ? Utilisez la lumière artificielle pour nous tenir éveillés, souvent bien après l’heure normale du coucher du corps.

Des recherches ont montré que le corps ralentira ou arrêtera la production de mélatonine s’il est exposé à la lumière, y compris la lumière bleue de nos smartphones, ordinateurs portables, etc.

« Toute source lumineuse à spectre LED peut supprimer davantage les niveaux de mélatonine », a déclaré le Dr Vsevolod Polotsky, qui dirige la recherche fondamentale sur le sommeil dans la division de médecine pulmonaire et de soins intensifs à la faculté de médecine de l’Université Johns Hopkins, dans une interview précédente sur CNN.

Interdisez donc ces appareils au moins une heure avant de vouloir vous endormir. Vous aimez vous lire pour dormir ? C’est bien, disent les experts, il suffit de lire un livre dans une lumière tamisée ou d’utiliser une liseuse en mode nuit.

« La lumière numérique supprimera la commande circadienne », a déclaré Polotsky, tandis qu’une « lumière de lecture faible ne le fera pas ».

D’autres conseils incluent le maintien de la température de votre chambre à des températures plus fraîches – environ 60 à 67 degrés Fahrenheit (15 à 20 degrés Celsius). Nous dormons mieux si nous avons un peu froid, disent les experts.

Établissez un rituel au coucher en prenant un bain ou une douche chaude, en lisant un livre ou en écoutant de la musique apaisante. Ou vous pouvez essayer la respiration profonde, le yoga, la méditation ou des étirements légers. Allez vous coucher et levez-vous à la même heure chaque jour, même le week-end ou vos jours de congé, disent les experts. Le corps aime la routine.

Si votre médecin vous prescrit de la mélatonine pour soulager le décalage horaire ou d’autres problèmes de sommeil mineurs, conservez l’utilisation «à court terme», a déclaré Robbins.

Si vous envisagez d’utiliser la mélatonine pour une aide au sommeil à court terme, essayez d’acheter de la mélatonine de qualité pharmaceutique, a-t-elle conseillé. Pour le trouver, recherchez un tampon indiquant que le programme de vérification des compléments alimentaires de la Convention de la pharmacopée américaine, indépendant et à but non lucratif, a testé le produit.