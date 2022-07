L’utilisation de jets privés est plus populaire que jamais – et les premiers acheteurs génèrent des ventes record

Un boom de la richesse, une demande de loisirs plus forte et l’assouplissement progressif des restrictions de Covid-19 ont semblé stimuler l’industrie de l’aviation d’affaires ces derniers mois. Mais la résilience du rebond devait être mise à l’épreuve cette année.

L’année dernière, l’utilisation des avions privés a atteint son plus haut niveau jamais enregistré. La société de recherche de données aéronautiques Wingx a enregistré 3,3 millions de décollages d’avions d’affaires en 2021 le plus pour une seule année et 7% de plus que le précédent record de 2019.

Le spectacle aérien, une exposition commerciale de cinq jours qui a débuté lundi, se déroule pendant une vague de chaleur extrême.

Le Royaume-Uni a connu mardi sa journée la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

Le Met Office Publié son tout premier avertissement de chaleur extrême rouge en raison des températures extrêmes qui devraient affecter une grande partie de l’Angleterre.

Certes, les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus durables en raison de la crise climatique.

L’utilisation des jets privés a un impact disproportionné sur l’environnement, et les émissions des jets privés en Europe ont augmenté à un rythme plus rapide que l’aviation commerciale ces dernières années.

Données de l’organisation non gouvernementale Transport & Environnement montre que les jets privés sont jusqu’à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux par passager, et jusqu’à 50 fois plus polluants que les trains.

En effet, en une heure seulement, un seul jet privé peut émettre deux tonnes métriques de dioxyde de carbone. Pendant ce temps, la personne moyenne dans l’Union européenne émet 8,2 tonnes métriques d’équivalent CO2 au cours d’une année entière.

Les militants ont appelé à une réduction substantielle de l’utilisation des jets privés par les particuliers et les entreprises et ont proposé une taxe sur les billets et le carburant sur les jets privés à combustible fossile jusqu’à ce qu’une interdiction soit mise en place en 2030.