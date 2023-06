« L’utilisation de Gumball dans l’espoir reprend dans le pays avec PHL »: Nittin Kumar Sharma des Panzers de Delhi discute du développement du handball

Avec l’avènement de la très attendue Premier Handball League, qui cherche à révolutionner le sport dans le pays, une toute nouvelle voie a été ouverte pour la population sportive du pays.

Avec six équipes dans sa première édition, la PHL vise à amener le handball aux confins de la nation et à dénicher des talents qui seraient finalement bénéfiques pour la nation en termes de succès sportifs sur la scène internationale.

Dans une exclusivité, News18 a rencontré le gardien de but des Delhi Panzers Nittin Kumar Sharma alors qu’il s’ouvre sur son parcours dans le sport et le potentiel qu’il voit dans la nation pour la croissance et le développement du jeu.

«Je joue à ce jeu depuis mes jours de moins de 12 ans. Mon père était policier et après sa mort, j’ai intégré l’école de police là-bas », a commencé Sharma.

« Et dans le cadre du programme de développement du bien-être, on nous a demandé d’intégrer des équipes sportives et c’est ainsi que j’ai appris le handball », a-t-il déclaré en repensant à ses débuts dans le sport.

La PHL a réussi à dénicher une foule de talents à travers le pays et Sharma attribue cette étape dans la progression à l’œil attentif des dépisteurs, qui ont voyagé à travers le pays avant l’édition d’ouverture de la nouvelle entreprise.

« J’ai joué pour le Jammu-et-Cachemire lors des championnats nationaux l’année dernière à Lucknow, où les dépisteurs de la Ligue étaient présents pour me regarder jouer », a-t-il révélé.

« Et c’est à ce moment-là que mon talent s’est révélé et qu’ils m’ont demandé d’entrer dans le pool d’enchères. Et finalement, pendant la vente aux enchères, j’ai été récupéré par l’équipe », a-t-il déclaré avec une joie évidente sur le visage.

Considérant à quel point la ligue est naissante, Sharma estime que des initiatives telles que la PHL qui mettent en lumière divers jeux dans une nation dominée par l’engouement pour le cricket sont essentielles pour renforcer la santé sportive globale de la nation.

Il a également estimé que l’initiative de télédiffusion du sport rapportera des dividendes en termes de prolifération du nombre de téléspectateurs pour le jeu et, par la suite, servira de catalyseur pour le développement du nouveau sport.

« Maintenant que le sport est télévisé, beaucoup de gens le regardent. Et localement aussi, beaucoup de gens se lancent dans le sport du handball, en particulier dans la région d’où je viens », a-t-il déclaré avec une joie perceptible.

«Les jeunes enfants regardent le sport et ils sont impatients de reprendre le jeu. Ils sont encouragés et motivés à se lancer dans le sport, ce qui est toujours bon signe », a-t-il ajouté.

Le joueur de 27 ans, qui fait partie du conseil des sports de J&K, cherche à tirer parti de ses enseignements de la PHL et à les utiliser efficacement en termes de développement du sport dans le comté.

« Je fais partie du J&K Sports Council, j’ai un poste au sein du conseil et une fois de retour chez moi après le tournoi, j’ai hâte de partager mon expérience sur la façon dont les choses se déroulent », a-t-il souligné.

« Je pense aussi que le handball n’est pas seulement un sport de plein air, et en fait, c’est aussi un sport d’intérieur. Puisqu’au niveau asiatique ça se joue en salle sur la gomme, je pense qu’il est essentiel de promouvoir ce format de jeu.

« Je crois et j’espère que le sport grandira avec cette opportunité. »

Avec l’apparition de plusieurs ligues basées sur des franchises dans le comté, certains événements sportifs tels que la Pro Kabaddi League et la Pro Volleyball League ont opté pour certains changements dans les règles traditionnelles afin de rendre le jeu plus attrayant et passionnant pour les téléspectateurs.

Lorsqu’on lui a demandé si de telles règles du nouvel âge devaient être appliquées au sport du handball pour répondre aux besoins d’un public plus large et attirer un public et un engagement plus élevés, Sharma a déclaré avec assurance que les règles existantes du jeu le rendaient très intéressant, cependant, le l’ajout d’un DRS à l’avenir renforcerait encore la ligue.

«Je pense que les règles standard sont très bonnes en tant que telles. C’est un jeu très rapide et il y a beaucoup d’action », a-t-il expliqué.

« Peut-être qu’avec le temps, si le système DRS pouvait être introduit, les choses iraient probablement encore mieux », a déclaré le joueur de 27 ans.

Étant donné que le sport est une notion plutôt inexploitée en Inde, Sharma estime que se tourner vers les systèmes établis sur le continent européen, où le jeu est plus populaire, ferait un monde de bien pour le progrès du sport en Inde.

«Avec la ligue, nous avons commencé à jouer avec le chewing-gum, qui n’était pas utilisé auparavant. Auparavant, même lorsque nous avions l’habitude d’aller dans des camps de jeux asiatiques, nous nous entraînions avec le gumball seulement plus près du tournoi, comme quelques jours avant l’événement », a-t-il partagé son expérience.

« Mais maintenant, avec l’arrivée de la ligue, j’espère que l’utilisation du chewing-gum dans le pays reprendra. »

« C’est peut-être un problème de coût ou peut-être un problème d’installations, mais ce qui doit arriver, c’est que nous avons besoin de plus d’installations intérieures, et l’entraînement avec le gumball doit augmenter car au niveau européen, ils ne jouent qu’avec le gumball et l’intérieur. , donc ils sont déjà là-haut », a-t-il expliqué.

« Et une fois que nous commençons à jouer avec de tels équipements, nous acquérons naturellement de l’expérience et de l’exposition et le niveau de performance augmente »,

« Nous pourrions également envisager des camps internationaux où nous nous entraînons avec d’autres nations, ce qui nous aiderait également à nous faire connaître », a conclu Sharma.