L’utilisation de gaz lacrymogène par la police interrogée dans les décès de footballeurs indonésiens

Après qu’au moins 125 personnes ont été tuées lors d’une bousculade à la suite d’affrontements entre supporters et forces de sécurité lors d’un match de football en Indonésie samedi, des groupes de défense des droits de l’homme sonnent l’alarme sur l’utilisation de gaz lacrymogène lors de l’événement – ​​exhortant à une enquête approfondie et à une réévaluation des politiques de contrôle des foules.

Le match s’est terminé avec l’équipe locale Arema FC perdant 3-2 contre Persebaya Surabaya, et les fans de football d’un public estimé à 42 000 personnes se sont précipités sur le terrain. La foule massive a été accueillie par des officiers en uniforme qui portaient des matraques et des boucliers anti-émeute. Des témoins ont déclaré au Washington Post que le personnel de sécurité avait tiré des gaz lacrymogènes directement et sans discrimination sur la foule.

Pris de panique, des dizaines de milliers de personnes ont couru vers la sortie, piétinant mortellement les personnes tombées. Le chef de la police de Java oriental, Nico Afinta, a déclaré lors d’un point de presse que des personnes étaient mortes de problèmes respiratoires et d’étouffement en tentant de sortir du stade. Il a confirmé que les agents avaient utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Les tirs de gaz lacrymogène sur des stades bondés ont causé des pertes et des morts massives dans le passé en canalisant des foules de personnes en fuite vers des sorties étroites. Les directives établies par la FIFA – l’instance dirigeante internationale du football – excluent spécifiquement l’utilisation de «gaz de contrôle des foules».

Des groupes à Jakarta, y compris des fans de football, ont organisé des veillées. Ils ont allumé des bougies, scandé, pleuré et brandi des écharpes d’équipes de football pour commémorer les vies perdues.

Les groupes de défense des droits et les autorités demandent des enquêtes.

Le président indonésien Joko Widodo dans un vidéo déclaration a déclaré qu’il espérait que ce soit “la dernière tragédie du football en Indonésie”.

Il a ordonné à trois dirigeants – du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Association de football d’Indonésie et de la police nationale – d’évaluer le match de football et ses procédures de sécurité. Il a demandé au chef de la police nationale d’« enquêter de manière approfondie » sur l’affaire.

Il a suspendu la Ligue 1 jusqu’à ce que l’évaluation ait été effectuée.

“Nous ne devons pas laisser la compétition de football devenir une machine à tuer humaine”, a déclaré le député Luqman Hakim. tweeté.

Dans un communiqué, le directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie, Usman Hamid, a appelé les autorités à mener une enquête rapide et indépendante sur l’utilisation de gaz lacrymogène dans le stade et à “veiller à ce que les personnes reconnues coupables d’infractions soient jugées en audience publique et ne se contentent pas de recevoir des sanctions internes ou administratives.

Hamid a également appelé la police à revoir sa politique sur les gaz lacrymogènes, ainsi que sur “d’autres “armes moins létales””, pour s’assurer qu’une telle tragédie ne se reproduise pas, a-t-il déclaré.

“Personne ne devrait perdre la vie lors d’un match de football”, a déclaré Hamid.

Les gaz lacrymogènes “ne devraient être utilisés pour disperser les foules que lorsque des violences généralisées se sont produites et lorsque d’autres méthodes ont échoué”, a déclaré Hamid, ajoutant que les gens devraient être avertis et autorisés à se disperser, et que les gaz lacrymogènes ne devraient pas être tirés dans des espaces confinés.

Gianni Infantino, président de la FIFA, l’a qualifié de “tragédie incompréhensible”. Les drapeaux ont été mis en berne au siège de la FIFA à Zurich.

Daniel Alexander Siagian, coordinateur de la branche de Malang de l’Institut d’aide juridique de Surabaya, a demandé pourquoi des militaires étaient apparemment présents dans l’arène et a déclaré au Post que les autorités “n’ont pas suivi de procédure claire”.

Les décès en Indonésie sont les dernières tragédies de l’histoire du football

Les matchs de football ont été meurtriers dans le passé.

Au Ghana en 2001, plus de 120 supporters sont morts dans une situation très similaire : la police a tiré des gaz lacrymogènes, ce qui a déclenché une sortie paniquée. Les portes du stade auraient également été verrouillées.

Plus de 300 supporters ont été tués lors d’un match de qualification olympique de 1964 au Pérou, lorsque des supporters ont pris d’assaut le terrain et déclenché une réponse policière et une émeute. La police a lancé des grenades lacrymogènes dans la foule et certains supporters ont été abattus à l’extérieur du stade.