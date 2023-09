L’utilisation de bombes à fragmentation augmente en Ukraine au milieu de la guerre russe – National

Le nombre de personnes tuées ou blessées par les armes à sous-munitions a été multiplié par huit l’année dernière pour atteindre plus de 1 000, principalement en raison de leur utilisation dans la guerre en Ukraine, notamment par la Russie, a déclaré mardi un groupe militant.

Les bombes à fragmentation, interdites par plus de 100 pays, sont tirées depuis le sol ou par avion et explosent dans les airs, projetant des « bombes » plus petites sur une vaste zone.

Les survivants souffrent souvent de blessures graves dues à des explosions et à des brûlures qui peuvent nécessiter des soins médicaux à vie, et les militants s’inquiètent particulièrement des bombes non explosées qui restent sur le champ de bataille longtemps après la fin du conflit.

Sur les 1 172 victimes de l’année dernière, 353 sont mortes, selon le rapport du groupe de campagne Cluster Munitions Coalition. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis que le groupe a commencé à élaborer ses rapports annuels, il y a 14 ans.





Le rapport indique que presque toutes les victimes étaient des civils et que les trois quarts étaient des enfants, souvent amenés à jouer avec des bombes non explosées.

En Ukraine, la Russie a utilisé des armes à sous-munitions « à plusieurs reprises », tandis que l’Ukraine les a également utilisées, mais « dans une moindre mesure ». Il n’a pas fourni de ventilation.

Le rapport couvre l’année dernière et exclut l’utilisation cette année par l’Ukraine d’armes à sous-munitions en provenance des États-Unis, que Kiev a commencé à recevoir en juillet.





Kiev affirme ne les utiliser que contre les troupes russes en première ligne. La Russie a nié avoir utilisé ces armes, mais a menacé de le faire en réponse.

Contrairement aux années précédentes, où les victimes étaient presque toujours causées par l’explosion retardée des restes de bombes, la plupart des victimes de 2022 étaient dues à des bombes réelles, indique le rapport.

Moscou et Kiev nient avoir pris pour cible des civils dans la guerre qui a débuté avec l’invasion russe en février 2022, au cours de laquelle les forces russes ont rasé plusieurs villes ukrainiennes.

Aucun des deux pays n’est partie à une convention de 2008 interdisant l’utilisation d’armes à sous-munitions, pas plus que les États-Unis.

En décidant de les envoyer en Ukraine cette année, Washington a déclaré que ces armes avaient des utilisations légitimes sur le champ de bataille contre des cibles militaires et qu’elles sauveraient des vies si elles accéléraient la fin de la guerre. Il a également déclaré que ses munitions à fragmentation laissent derrière elles beaucoup moins de bombes non explosées que celles utilisées par la Russie.

Le rapport documente la première utilisation connue d’armes à sous-munitions au Myanmar l’année dernière, ainsi que leur utilisation en Azerbaïdjan, en Irak, au Laos, au Liban, en Syrie et au Yémen.