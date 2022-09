L’utilisation de BNPL pour l’alimentation montre le “désespoir personnel”

Alors que les prix augmentent, les Américains trouvent de plus en plus de nouvelles façons de joindre les deux bouts.

Mais avec certains achats nécessaires, comme l’épicerie, il y a moins d’options qui n’impliquent pas de s’endetter.

Cela rend l’option de payer plus tard – par le biais d’entreprises telles que Klarna, Zip, Zilch, Affirm et Afterpay – de plus en plus attrayante.

Environ les deux tiers des consommateurs se sont inquiétés au cours du mois dernier de ne pas pouvoir faire leurs courses en raison de la hausse de l’inflation, selon un récent LendingTree enquête trouvé.

Dans le même temps, Zip a déclaré avoir enregistré une croissance de 95% des achats d’épicerie aux États-Unis, selon Le New York Times. Klarna a indiqué que plus de la moitié des 100 principaux articles que les utilisateurs de son application achètent actuellement sont des articles d’épicerie ou ménagers.

“Le fait qu’il y ait un grand nombre d’Américains qui n’ont tout simplement pas les moyens d’acheter de la nourriture met en évidence le désespoir que crée ce climat économique”, a déclaré Marshall Lux, membre du Mossavar-Rahmani Center for Business and Government de la Harvard Kennedy School. .

“Une fois que les gens commencent à allonger les paiements d’épicerie, cela montre le comble du désespoir personnel”, a ajouté Lux.