Suite à la pression croissante de l’Ukraine et d’autres États européens, les États-Unis ont accepté de modifier leur politique et d’autoriser Kiev à frapper la Russie avec des armes occidentales.

Le mois dernier, la Russie a lancé une offensive terrestre massive dans la région, ouvrant un nouveau front et capturant plusieurs villages. L’avancée russe constitue une menace sérieuse pour Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, située à seulement 30 km de la frontière.

Il est toutefois peu probable que la levée de l’interdiction sur les armes occidentales contribue à protéger l’Ukraine des bombes planantes russes connues localement sous le nom de KAB. Ils ont un effet dévastateur et sont régulièrement utilisés pour bombarder Kharkiv et d’autres villes frontalières. Mais pour mettre fin à de telles attaques, les forces ukrainiennes doivent cibler les avions qui larguent ces KAB mortels.

Et l’Institut d’étude de la guerre a analysé les images satellite et a confirmé qu’il y avait « des activités accrues dans les dépôts et entrepôts » dans cette zone. Ainsi, la capacité de cibler ces installations renforcera considérablement la capacité des forces ukrainiennes à repousser de nouvelles attaques dans la région.

Même avec une portée plus courte – jusqu’à 70 km – des lance-roquettes multiples tels que HIMARS peuvent perturber considérablement les opérations logistiques russes et les mouvements des troupes, ce qui finira par ralentir tout plan offensif.

Éviter une escalade est probablement la raison pour laquelle les États-Unis n’ont pas inclus les armes à longue portée telles que les ATACMS (Army Tactical Missile Systems) dans leur autorisation de frapper la Russie. Ces missiles ont une portée de 300 km et pourraient être utilisés pour frapper des bases militaires et des aérodromes situés à l’intérieur du territoire russe.

La seule arme capable d’intercepter ces avions dont dispose actuellement l’Ukraine est le système de défense aérienne américain Patriot. Cependant, rapprocher cette arme de Kharkiv représente un risque énorme. Les drones espions peuvent le repérer rapidement et Moscou peut lancer des missiles comme Iskander pour détruire ce système coûteux.

Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni et la France, qui fournissent à l’Ukraine des missiles de croisière à lancement aérien Storm Shadow (ou Scalp comme on les appelle en France), n’ont pas explicitement restreint leur utilisation. Et leur autonomie peut aller jusqu’à 250 km. En fait, le président français Emmanuel Macron a déclaré la semaine dernière aux journalistes : « Nous devrions autoriser [Ukraine] neutraliser les sites militaires à partir desquels les missiles sont tirés et, en fait, les sites militaires à partir desquels l’Ukraine est attaquée.»

Et une telle rhétorique est considérée comme une autorisation d’utiliser Storm Shadows/Scalps, a déclaré à la BBC un officier de l’aviation militaire qui préfère rester anonyme. Ainsi, dit-il, l’Ukraine peut désormais frapper les aérodromes des régions de Koursk et de Belgorod qui bordent l’Ukraine.

Toutefois, ces opérations seront limitées en termes de résultats. Les Su-24 ukrainiens équipés de ces missiles de croisière devront se rapprocher de la frontière russe pour pouvoir les lancer, ce qui les rend vulnérables aux systèmes de défense aérienne russes. Les avions F-16 attendus d’ici la fin de cette année sont mieux équipés pour de telles tâches. Mais le président Zelensky admet qu’il n’est toujours pas clair si les partenaires de l’Ukraine autoriseront l’utilisation de ces avions pour attaquer des cibles en Russie.

« Je pense que l’utilisation de n’importe quelle arme, de type occidental, sur le territoire de la Russie est une question de temps », a-t-il déclaré vendredi lors du sommet nordique de Stockholm.

Les forces ukrainiennes tentent de développer leurs propres armes pour atteindre des cibles situées à l’arrière de la Russie. Certains de leurs drones ont attaqué des dépôts pétroliers et des installations militaires à des centaines de kilomètres de la frontière.

La dernière attaque a eu lieu contre une station radar à longue portée dans la ville d’Orsk, située à 1 800 km de la frontière ukrainienne.