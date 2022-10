L’utilisation d’armes nucléaires risque une escalade, impossible à contrôler et potentiellement catastrophique | Diane Magnay | Nouvelles du monde

Le président américain n’est pas le seul à dire que le risque d’un “Armageddon” nucléaire est plus élevé maintenant qu’il ne l’a été depuis la crise des missiles cubains – ou, comme on l’appelle en Russie, la crise des Caraïbes.

Quiconque a réfléchi plus de cinq secondes à Les menaces nucléaires de Vladimir Poutine étant donné l’état des lieux géopolitiques, la conclusion serait la même et, en effet, c’est un commentaire de base sur la télévision d’État russe.

Et bien que l’affirmation du président russe selon laquelle “ce n’est pas du bluff” C’est le genre de déclaration que vous faites quand vous bluffez, l’arsenal nucléaire de la Russie doit être pris au sérieux. C’est pourquoi il est là.

Mises à jour en direct de la guerre d’Ukraine

De toute évidence, les responsables américains le sont, c’est pourquoi ils auraient fait des commentaires fermes à huis clos à leurs homologues russes selon lesquels une frappe nucléaire est la pire de toutes les idées possibles et que des représailles seraient décisives.

À la base, la puissance des armes nucléaires réside dans leur capacité à persuader la partie adverse de faire ou de ne pas faire quelque chose, c’est la nature même de la dissuasion.

En fait, les utiliser à quelque titre que ce soit, tactique ou stratégique, présente des avantages indéterminables et des risques d’escalade qui sont selon toute vraisemblance impossibles à contrôler et potentiellement catastrophiques pour toutes les personnes concernées.

À un niveau très basique, le vent pourrait souffler en direction de la Russie, Vladimir Poutine perdrait ses amis en Chine et en Inde, et une frappe de représailles conventionnelle occidentale pourrait assommer les infrastructures russes dont le président Poutine a besoin pour maintenir son pays et son peuple à ses côtés.

La question est de savoir si Vladimir Poutine, qui fête sa 70e anniversaire ce vendredi, pense rationnellement à tout cela.

La doctrine nucléaire de la Russie n’autorise une attaque nucléaire de première frappe que si l’existence même de l’État est jugée menacée. C’est une barre haute. L’Ukraine a déjà frappé des cibles en Crimée illégalement annexée et dans la ville frontalière russe de Belgorod.

Le Kremlin semble avoir préféré ne pas en faire trop de cas. Bien que cette dernière série d’annexions signifie que la Russie peut revendiquer ces quatre territoires de l’est de l’Ukraine comme les siens et donc que toute attaque ukrainienne est une frappe contre l’État russe, il est exagéré de prétendre que comme existentiel et route que la Russie a si loin choisi de ne pas voyager.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:22

Qu’est-ce qu’une arme nucléaire tactique ?



La Russie ne semble pas non plus avoir décidé de retirer l’une de ses ogives nucléaires du stockage central et d’unir la charge utile aux moyens de livraison.

Jusqu’à présent, ses menaces nucléaires ne sont que cela – des menaces. Il reste encore un long chemin à parcourir dans la voie des signaux et des avertissements avant d’atteindre le véritable Armageddon.

Et bien que la Russie perde du terrain sur le champ de bataille, elle a encore d’autres options que de continuer à marteler dans le Donbass et à Kherson.

Pourquoi n’a-t-il pas abattu de cibles à Kyiv, par exemple, depuis les premiers jours de la guerre ? Qu’en est-il des autres formes de guerre hybride (qui continuent de) cibler les infrastructures énergétiques en Ukraine et au-delà ? Vladimir Poutine est un maître de ces arts obscurs. Une frappe nucléaire, on l’espère, serait son arme de dernier recours.

Lire la suite:

Biden prévient que le monde est confronté à la plus grande menace d'”Armageddon” nucléaire depuis la crise des missiles cubains

Image:

Des missiles balistiques russes RS-24 Yars roulent sur la Place Rouge lors du défilé militaire du jour de la Victoire à Moscou, en Russie, en juin 2020. Photo : AP



Le débat actuellement en Russie s’oriente de plus en plus vers la volonté de dialogue du Kremlin. La proposition semble être – discutons de mettre fin à cela maintenant avec la Russie revendiquant une énorme partie de l’est de l’Ukraine comme sien et il y a la menace d’armes nucléaires tactiques si vous ne le faites pas ou si les troupes de l’OTAN s’en mêlent.

Le président ukrainien n’est naturellement pas convaincu. Volodymyr Zelenskky veut que son pays revienne, entier. Ce n’est pas lui qui pense aux sorties potentielles de Vladimir Poutine, il pense à la victoire.

Image:

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskky



Image:

La ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine



C’est pourquoi il est si important que le président américain le soit.

Comme Joe Biden l’a dit dans des commentaires entendus par des journalistes, il essaie de comprendre où M. Poutine trouve une issue où il “ne perd pas seulement la face mais perd un pouvoir important en Russie”.

Le problème est qu’il est incroyablement difficile de déterminer ce que c’est et en augmentant les enjeux rhétoriques, Vladimir Poutine semble se reculer de plus en plus dans un coin. Les perspectives sont profondément préoccupantes.

Dans une interview avec Sky News, le législateur russe et animateur de télévision Evgueni Popov a insisté sur le fait que la Russie ne ferait jamais la première frappe.

“Utiliser une arme nucléaire au 21e siècle est une décision insensée. Nous ne sommes pas fous et nous espérons que vous ne l’êtes pas non plus.”

Espérons que Vladimir Poutine ressente la même chose.