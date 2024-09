L’utilisation d’armes conventionnelles contrevient au droit international, selon le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme

LES NATIONS UNIES — L’utilisation d’appareils de communication ordinaires comme armes représente une nouvelle évolution dans la guerre, et cibler des milliers de Libanais en utilisant des téléavertisseurs, des radios bidirectionnelles et des équipements électroniques à leur insu constitue une violation du droit international des droits de l’homme, a déclaré vendredi le chef des droits de l’homme des Nations Unies.

Volker Türk a déclaré lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU qu’une enquête indépendante et transparente devait être menée sur l’affaire. deux attentats au Liban mardi et mercredi, où ces engins ont explosé, tuant 37 personnes et en blessant plus de 3 400 autres.

« Ceux qui ont ordonné et exécuté ces attaques doivent rendre des comptes », a-t-il déclaré.

Le Liban a accusé Israël d’être responsable des attaques, qui semblent avoir eu lieu cibler les militants du Hezbollah mais elle a également fait de nombreuses victimes civiles, dont des enfants. Le Hezbollah a mené de nombreux conflits avec Israëly compris une guerre en 2006, et a mené des frappes quasi quotidiennes contre Israël pour soutenir les militants du Hamas qui ont attaqué Israël le 7 octobre.

Avant la réunion du conseil, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a été interrogé par des journalistes sur les spéculations selon lesquelles Israël était derrière les deux explosions.

« Nous ne commentons pas les attaques spécifiques que vous avez mentionnées, mais je peux vous dire que nous ferons tout ce que nous pouvons pour cibler ces terroristes afin de minimiser les pertes civiles », a-t-il répondu.

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a accusé Israël de terroriser toute la population libanaise dans les rues, sur les marchés, dans les magasins et dans leurs maisons où leurs appareils de communication ont explosé.

Il a brandi la photo d’une main mutilée et ensanglantée, déclarant aux ambassadeurs des 15 nations du Conseil : « Regardez la laideur de ce qui s’est passé sur cette photo. »

Bouhabib a insisté sur le fait qu’Israël a non seulement lancé les attaques, mais a déclaré au conseil qu’il y avait des « déclarations officielles » et un tweet d’un conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu « qui a été récemment supprimé, soulignant la responsabilité d’Israël et saluant les résultats positifs de cette attaque ».

Il semblait faire référence à un tweet supprimé de la conseillère de Netanyahu, Topaz Luke, qui aurait retweeté un message contenant une réponse indiquant qu’Israël était derrière les attaques au Liban et en Syrie voisine.

Danon, d’Israël, a critiqué le ministre libanais pour n’avoir jamais mentionné le Hezbollah et a déclaré que le peuple libanais était « pris au piège dans l’emprise de cette organisation terroriste ».

Le président libanais Bouhabib a averti le Conseil que s’il ne condamne pas les explosions meurtrières de la semaine et ne désigne pas Israël comme responsable, une « boîte de Pandore » sera ouverte et les gouvernements et les extrémistes cibleront, terroriseront et tueront des civils avec des appareils de communication similaires dans les trains, les avions et ailleurs.

Türk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré que les explosions n’étaient pas seulement violé le droit international des droits de l’homme mais semblent également violer les principes clés du droit international humanitaire dans la conduite des attaques : distinction entre civils et combattants, proportionnalité et précautions.

Le droit international interdit également l’utilisation de dispositifs piégés qui semblent inoffensifs, a-t-il ajouté, et « commettre des actes de violence visant à répandre la terreur parmi les civils constitue un crime de guerre ».

« Je tiens à être clair : cette méthode de guerre est peut-être nouvelle et inconnue », a déclaré Türk, « mais le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme s’appliquent quoi qu’il en soit et doivent être respectés. »

Danon, d’Israël, accuse l’Iran et sa « marionnette » Hezbollah pour l’action militaire à travers la frontière entre le Liban et Israël.

« Bien qu’Israël ne cherche pas à déclencher un conflit plus large, je tiens à être clair : nous ne permettrons pas au Hezbollah de poursuivre ses provocations », a-t-il déclaré. Israël fera « tout ce qu’il faudra » pour rapatrier ses 60 000 citoyens qui ont fui leurs foyers dans le nord à cause des attaques, « et nous ne permettrons pas au terrorisme du Hezbollah de dicter l’avenir de notre nation ».

L’ambassadeur iranien à l’ONU, Amir Saeid Iravani, a rétorqué qu’« Israël porte l’entière responsabilité de la perpétration de crimes aussi horribles » et a déclaré que son gouvernement chercherait à obtenir des comptes pour ces crimes. attaque contre l’ambassadeur du pays au Liban, dont les yeux ont été blessés dans les explosions de mardi.

Il a déclaré que la gravité des attaques contre le peuple libanais doit également être considérée comme « une menace pour la paix et la sécurité dans toute la région ». Il a ajouté que « la communauté internationale ne doit pas ignorer le rôle que jouent les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, en permettant les agressions d’Israël ».

La cheffe des affaires politiques de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a averti le Conseil que les explosions, ainsi que plus de 11 mois d’effusion de sang à Gaza et les échanges de tirs quasi quotidiens à travers la frontière israélo-libanaise, constituent un grave risque pour la sécurité et la stabilité dans la région.

Elle a exhorté tous les acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et a vivement encouragé les pays ayant une influence sur les parties « à en tirer parti maintenant ».

Plus tôt, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, avait exhorté Israël et le Hezbollah à revenir immédiatement à la cessation des hostilités qui existait avant les attaques du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël et la campagne militaire israélienne en réponse à Gaza, avertissant que « la région est au bord d’une catastrophe » et qu’une solution diplomatique doit être recherchée de toute urgence.