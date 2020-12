En octobre, Apple a annoncé que les 12 Pro et 12 Pro Max prendront en charge un nouveau format d’image ProRAW, qui combinera Smart HDR 3 et Deep Fusion avec les données non compressées du capteur d’image. Avec la sortie d’iOS 14.3 il y a quelques jours, la capture ProRAW a été débloquée sur la paire d’iPhone 12 Pro et j’ai immédiatement décidé de la tester.

L’idée était de montrer à quel point cela fait une différence dans la prise de vue JPEG sur iPhone, de publier les échantillons, de l’appeler un jour. Mais au fur et à mesure que les tests progressaient, il s’est avéré être moins qu’une simple affaire, donc l’article suivant est né.

Une préface sur la méthode et la réflexion utilisées dans cet article. Je prends beaucoup de photos avec mon téléphone (qui se trouve être l’iPhone 12 Pro Max pour le moment) et je les photographie au format JPEG classique (ou HEIC, dans ce cas). Je les modifie également sur le téléphone à l’aide de quelques applications différentes (mais surtout des photos d’Apple) – j’ajoute une touche de micro-contraste, une touche de chaleur, une légère vignette – des améliorations mineures similaires. J’utilise également un appareil photo approprié la plupart du temps et je photographie exclusivement en RAW, mais j’ai constaté que la prise de vue RAW sur un téléphone ne donne pas de meilleurs résultats que l’excellente photographie informatique du téléphone.

Donc, dans cet article, je vais tester si cela a changé. L’utilisation d’Apple ProRAW au lieu de JPEG vous permettra-t-elle d’avoir de meilleures photos? Je vais éditer les images sur le téléphone lui-même, en utilisant ses propres outils (il y a une exception mentionnée plus loin). Maintenant, sans plus de préambules, allons-y.

Apple dit que ProRAW vous donne toutes les données d’image RAW ainsi que la réduction du bruit et les ajustements d’exposition multiframe, ce qui signifie essentiellement que vous obtenez la bonne exposition dans les hautes lumières et les ombres, ainsi qu’une réduction du bruit comme point de départ. Cependant, vous n’obtenez pas de netteté et d’ajustement des couleurs. Cela signifie que vous commencez avec une image moins nette et moins percutante et que vous devez prendre quelques mesures pour que le DNG soit aussi agréable que le JPEG, avant de réaliser des gains nets.

Voici quelques images complètes côte à côte d’un JPEG intact du téléphone et d’un DNG intact (converti) du téléphone. Remarquez le caractère fade des images DNG, par rapport aux JPEG.











JPEG, non modifié • DNG, non modifié

Le prochain lot d’images sont des JPEG, édités sur le téléphone au goût, et les DNG correspondants, édités sur le téléphone au goût. L’idée ici est de voir si les ProRAW offrent un avantage tangible après le montage. ProRAW vous offre un contrôle plus précis de la netteté, de la balance des blancs et des hautes lumières. La plus grande différence que vous pouvez voir en faveur de ProRAW réside dans le tir d’essai de la plage dynamique extrême (celui directement au soleil) – les informations et les détails dans les ombres sont clairement supérieurs.

Mais Smart HDR 3 et Deep Fusion d’Apple augmentent le contraste et la luminance de certaines couleurs comme l’orange, le jaune, le rouge et le vert, ce qui donne des arbres et de l’herbe plus lumineux et plus agréables. Il n’y a pas de moyen facile de ramener cette luminance avec la retouche photo de base que vous avez avec l’application Photos d’Apple.

Donc, à la fin, les JPEG sortant directement du téléphone sont meilleurs et même après les modifications apportées aux DNG ​​ProRAW, le petit avantage de les utiliser. Optez pour les fichiers JPEG dans des conditions normales et bien éclairées.



















JPEG, édité à votre goût • DNG, édité à votre goût

Ensuite, j’ai retiré les DNG du téléphone et les ai introduits dans Lightroom sur un PC. J’ai pu obtenir plus de détails sur la prise de vue (avec une pénalité de bruit légèrement inférieure) et il y a une différence notable dans les informations d’ombre dans les fichiers RAW.

Mais ce n’est pas nouveau – vous pouvez toujours obtenir un peu plus d’une image en éditant le DNG. Cependant, cela prend beaucoup plus de temps, les tracas liés à l’utilisation d’un logiciel tiers compliqué et l’image résultante ne justifient pas l’effort. Le téléphone fonctionne assez bien dans la seconde qu’il faut pour prendre l’image et l’ajuster pour vous.















JPEG, modifié • DNG, modifié dans Lightroom

Je m’attendais à tirer le meilleur parti de ProRAW en basse lumière, mais les JPEG classiques d’Apple se sont avérés aussi bons que le DNG. Les images ProRAW éditées ont le moindre bord de bruit et un peu plus d’informations de surbrillance, mais il a fallu beaucoup de réglages pour les y parvenir.











JPEG faible luminosité, modifié • DNG faible luminosité, modifié

Un gros avantage de ProRAW est qu’il peut être utilisé en conjonction avec le mode nuit de l’iPhone. Mais en regardant les images côte à côte, je ne vois pas de raison valable de prendre la peine de modifier le fichier DNG, plutôt que le fichier JPEG. Peut tu?











Mode nuit JPEG, modifié • Mode nuit DNG, modifié

J’ai cherché à savoir si capturer puis éditer ProRAW sur l’iPhone 12 Pro Max m’aiderait à obtenir de meilleures images que de faire ce que j’ai toujours fait: prendre des photos au format JPEG, puis éditer légèrement l’image sur le téléphone. Ça n’a pas été le cas. La photographie informatique est devenue si bonne qu’elle fait essentiellement tout le travail pour vous, et j’ajouterai instantanément.

Il y a toujours ce petit plus que vous pouvez obtenir avec l’édition et l’utilisation de ProRAW au lieu de JPEG vous donnera beaucoup de données de capteur supplémentaires. Mais cela sera utile pour jouer avec la balance des blancs ou faire des modifications artistiques et de mauvaise humeur, qui changent l’apparence et la sensation d’une image. Ce n’est pas ce que je fais – j’utilise mon téléphone pour capturer le monde tel que je le vois, avec une touche d’amélioration.

Si vous filmez en RAW sur un iPhone avec les applications Lightroom ou Halide, vous devez immédiatement activer ProRAW et ne jamais regarder en arrière. Ses niveaux sont meilleurs que ces autres applications sur le seul mérite de la réduction du bruit sophistiquée.

Ce serait formidable si Apple activait un mode de prise de vue JPEG + RAW, comme sur les appareils photo appropriés, je suis sûr que la puce A14 a la marge pour cela. Vous voudrez peut-être avoir les fichiers ProRAW pour l’édition, mais comptez également sur la commodité des fichiers JPEG entièrement modifiés pour le reste.

ProRAW fonctionne avec le mode nuit, mais il ne fonctionne pas avec le mode portrait et c’est quelque chose qui serait extrêmement utile. Les fichiers RAW contiennent tout le potentiel de modification des visages et des tons chair.

Il y a une place pour ProRAW et c’est formidable qu’Apple l’ait déverrouillé pour son iPhone Pro 12. Il y a des tonnes de personnes qui veulent la liberté d’éditer une image «à leur façon» et pour ces personnes, ProRAW est juste cela – une version Pro d’un RAW. Mais je m’en tiendrai à mes fichiers JPEG de calcul intelligents, merci beaucoup.