“L’utilisation aveugle de l’hydrogène” pourrait ralentir la transition énergétique : rapport

Un bus à hydrogène photographié en Pologne. L’hydrogène a une gamme variée d’applications et peut être déployé dans un large éventail d’industries.

Entre autres, il a noté que “malgré le grand potentiel de l’hydrogène, il faut garder à l’esprit que sa production, son transport et sa conversion nécessitent de l’énergie, ainsi que des investissements importants”.

La première de ces priorités, a déclaré l’IRENA, concernait la décarbonisation des “applications existantes de l’hydrogène”. La seconde était centrée sur l’utilisation de l’hydrogène dans des “applications difficiles à réduire” comme l’aviation, l’acier, la navigation et les produits chimiques.

La transition énergétique peut être globalement considérée comme un passage des combustibles fossiles à un système dominé par les énergies renouvelables. Étant donné que cela dépend d’une multitude de facteurs – de la technologie et de la finance à la coopération internationale – il reste à voir comment la transition se déroulera.

Un porte-parole d’Hydrogen Europe, une association industrielle, a déclaré à CNBC que l’IRENA avait “correct que le déploiement d’infrastructures à grande échelle et la production d’énergie nécessitent des investissements à grande échelle, et il est vrai qu’il faut de l’énergie pour produire, stocker et transporter l’hydrogène. “

Le porte-parole a déclaré qu’Hydrogen Europe a convenu “que tout développement de projets liés à l’hydrogène doit être fait de manière responsable et que certaines applications d’utilisation doivent être prioritaires par rapport à d’autres”.

“Sur la manière d’établir des priorités, nous pensons que cela devrait être fait autant que possible par le biais d’instruments de marché qui valorisent correctement les économies d’émissions de CO2 et d’autres aspects (comme la sécurité d’approvisionnement), afin que les consommateurs puissent faire des choix éclairés”, ont-ils ajouté.

Une “restriction dogmatique descendante de certains secteurs”, comme l’hydrogène pour le chauffage, devrait être évitée, ont-ils déclaré.

Espoirs pour l’hydrogène

Décrit par l’Agence internationale de l’énergie comme un « vecteur énergétique polyvalent », l’hydrogène a une gamme variée d’applications et peut être déployé dans un large éventail d’industries.

Il peut être produit de plusieurs façons. Une méthode comprend l’électrolyse, avec un courant électrique séparant l’eau en oxygène et en hydrogène.

Si l’électricité utilisée dans ce processus provient d’une source renouvelable telle que l’énergie éolienne ou solaire, certains l’appellent hydrogène “vert” ou “renouvelable”. Aujourd’hui, la grande majorité de la production d’hydrogène est basée sur des combustibles fossiles.

Dans une déclaration publiée parallèlement à son rapport, l’IRENA a déclaré que l’objectif du G-7 de zéro émission nette d’ici le milieu de ce siècle “nécessiterait un déploiement important d’hydrogène vert”.