L’utilisateur de Twitter qui suit le jet d’Elon Musk propose de parler de la suppression “pacifique” du compte

Jack Sweeney, le jeune homme de 20 ans qui suit le jet d’Elon Musk, est désormais libre de parler des conditions de suppression pacifique de son compte (de Sweeney). L’homme le plus riche du monde est au centre d’une tempête depuis qu’il a repris Twitter. Sa décision de donner la coche bleue à n’importe qui pour 8 $ a provoqué la multiplication des comptes parodiques sur Twitter, de nombreux comptes vérifiés changeant leur nom en Elon Musk et se moquant de lui. Le milliardaire, à son tour, a sévi contre les comptes parodiques et a déclaré que ces comptes qui n’indiquent pas explicitement qu’ils sont parodiques seront suspendus sans avertissement.

La bande dessinée Kathy Griffin est devenue la première célébrité victime de la répression de Musk contre les comptes parodiques. Son geste a poussé de nombreuses personnes sur Twitter à se moquer de son statut autoproclamé d’« absolutiste de la liberté d’expression ». Musk, cependant, pense qu’il est un champion de la liberté d’expression. “Mon engagement en faveur de la liberté d’expression va même jusqu’à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même si c’est un risque direct pour la sécurité personnelle”, a-t-il écrit dans un tweet le 7 novembre.

Sweeney a répondu: “Je condamne également l’utilisation de mon compte pour vous retrouver ainsi que toute personne vous recherchant en personne. De plus, je suis libre de parler des conditions de suppression pacifique du compte. Je n’étais tout simplement pas satisfait des conditions précédentes dont nous avions discuté.

Sweeney a également affirmé dans un tweet que les adeptes de son compte étaient des partisans et des admirateurs des efforts de Musk. Il a ajouté que c’était aussi sa motivation derrière la création du compte “Elon Jet”.

Je condamne également l’utilisation de mon compte pour vous retrouver ainsi que toute personne vous recherchant en personne. De plus, je suis libre de parler des conditions de suppression pacifique du compte. Je n’étais tout simplement pas satisfait des conditions précédentes dont nous avions discuté. – Jack Sweeney (@JxckSweeney) 7 novembre 2022

Plus tôt, Musk aurait offert à Sweeney une somme de 5 000 $, soit environ Rs 4 lakhs, pour supprimer le compte Twitter, ce que Jack a refusé. “Il a proposé d’acheter le compte pour 5 000 $ – dans le but de le fermer – mais je lui ai dit que si ce n’était pas assez d’argent pour changer ma vie, je ne voulais pas le vendre”, a déclaré Sweeney au New York Post. La communication s’est ensuite interrompue.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici