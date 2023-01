L’utilisateur de Twitter qui est devenu un mème pour “Big Ears” partage des photos de lui sans casque

Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir un mème. On ne sait pas quelle partie de vous attrape soudainement l’envie de Twitter et se transforme en mème – pour cet utilisateur de Twitter, c’était ses oreilles. Après avoir fait un “défi de 10 ans” dans lequel il a partagé deux photos de lui en tant qu’étudiant et de lui à l’université, l’utilisateur de Twitter est devenu l’étoffe des mèmes.

La raison? La photo de lui en 7e année donnait l’impression que son oreille était légèrement plus grosse que la moyenne. Sur la deuxième photo, ses oreilles étaient couvertes par des écouteurs. Un utilisateur de Twitter a proposé l’emblématique “laissez-moi voir vos oreilles” et quatre ans plus tard, c’est toujours un mème. En fait, la bio Twitter de l’OP se lit “de grandes oreilles plus grand coeur”.

Il y a une fin au mystère en vue. L’utilisateur de Twitter a enfin honoré tout le monde avec une vue de ses oreilles en tant qu’individu adulte. Ils ont l’air parfaitement normaux. Qui aurait pensé?

Non, il ne l’a pas fait… ses oreilles ne laisseront pas tomber sa couronne – Aditya (@ AdityaS37679666) 26 janvier 2023

Je regarde ce mème depuis des ANNÉES et enfin je peux mourir paisiblement – bayi_man (@wuteveneman) 25 janvier 2023

frère tu aurais dû faire la sourde oreille, la réponse n’était pas nécessaire— aizaz (@Khanoisseur_) 25 janvier 2023

Récemment, un autre moment mème s’est produit sur Twitter pakistanais. La réponse sarcastique (espérons-le) de l’utilisateur de Twitter à un tweet devient virale. Le Pakistan a fait face à une panne de courant dans les grandes villes il y a quelques jours, et une Saima Khan a envoyé un tweet reconnaissant pour la batterie de son téléphone Samsung. C’était au moment où la plupart des Twitter pakistanais partageaient des mèmes sur la façon dont ils avaient retardé la recharge de leurs téléphones et se sont réveillés avec une coupure de courant.

“Il n’y a plus d’électricité depuis 7h30 mais mon Samsung fonctionne aussi bien qu’il le pouvait. Je l’utilise depuis le matin et 5 est passé de 98% à 64% tout à l’heure”, a écrit Saima dans un tweet. En réponse, un utilisateur de Twitter a demandé, “modèle?” se référant évidemment au modèle du téléphone Samsung en question. La réponse de Saima ? “Nhe, je suis médecin [sic].”

