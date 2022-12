L’utilisateur de Twitter “menace” Elon Musk à propos de la fonctionnalité View Count avec de terribles portraits de lui

La fonction de comptage de vues d’Elon Musk pour les tweets n’a pas rendu les utilisateurs de Twitter particulièrement heureux, qui l’ont qualifiée de “inutile” à “embarrassante”. Un “artiste” sur Twitter a trouvé une manière choquante et non violente de protester contre la nouvelle fonctionnalité et sans doute une méthode assez puissante. Ana Mostarac a demandé à Musk de retirer la fonction de comptage des vues en “menaçant” de publier de terribles portraits de lui. “Débarrassez-vous de la fonction de comptage de vues @elonmusk ou je reprendrai le crayon”, a tweeté Ana, à côté d’un croquis objectivement terrible du milliardaire.

Il n’y a pas eu de réponse à son tweet original, alors Ana a dessiné deux autres croquis déformés de Musk. L’un était de Musk à partir de ses photos virales de yacht. “Avec paix et amour, débarrassez-vous-en”, a-t-elle encore exhorté le patron de Twitter.

“C’est une menace”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Le crayon est plus puissant que l’épée”, a plaisanté un autre. “La plus grande forme de protestation que j’ai vue”, a déclaré un autre utilisateur. “C’est la manière la plus non violente d’exprimer sa colère que j’ai vue”, a lu un autre tweet.

C’est la façon la plus non violente d’exprimer sa colère que j’ai vue⚡️— Munawar Alam (@munawaralamreal) 24 décembre 2022

« Twitter déploie View Count, vous pouvez donc voir combien de fois un tweet a été vu ! C’est normal pour la vidéo”, a écrit Musk dans un tweet annonçant la fonctionnalité. “Montre à quel point Twitter est plus vivant qu’il n’y paraît, car plus de 90% des utilisateurs de Twitter lisent, mais ne tweetez pas, ne répondez pas ou n’aimez pas, car ceux-ci sont des actions publiques », a-t-il ajouté. Il a également déclaré que les tweets sont généralement consultés 100 fois plus qu’ils ne sont aimés.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici