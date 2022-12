L’utilisateur de Twitter enseigne Elon Musk après le tweet de “Fauci”

Le PDG de Twitter, pas si récent, Elon Musk, s’est retourné contre lui après avoir été critiqué pour son tweet qui disait: “Mes pronoms sont Prosecute / Fauci”. Dans ce qui semblait être une référence au conseiller médical en chef, le Dr Antony Fauci du président américain Joe Biden, Musk a été critiqué pour son tweet qui se moquait soi-disant de l’utilisation de pronoms qui semblait blesser le public, en particulier la communauté LGBTQ qui met l’accent sur l’utilisation de pronoms appropriés tout en les référant ou en les honorant.

Il a également partagé un mème ciblant Biden et Fauci. Il présente les photos du duo qui accompagnaient le texte “Juste un verrouillage de plus mon roi”. Alors que plusieurs utilisateurs fouillaient le propriétaire de Tesla, l’un d’eux a écrit : “Ses ex-femmes et les pronoms de ses enfants sont es/trangés” tandis qu’un autre commentaire disait “Son nom est Mes enfants / me déteste”.

Entre autres, l’ancien astronaute de la NASA Scott Kelly s’est également opposé au tweet de Musk et a répondu : « Elon, s’il vous plaît, ne vous moquez pas et ne promouvez pas la haine envers les membres déjà marginalisés et à risque de violence de la communauté #LGBTQ+. Ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. De plus, le Dr Fauci est un fonctionnaire dévoué dont la seule motivation était de sauver des vies.”

.@Elon Musk Elon, s’il vous plaît, ne vous moquez pas et ne promouvez pas la haine envers les membres déjà marginalisés et à risque de violence du #LGBTQ+ communauté. Ce sont de vraies personnes avec de vrais sentiments. De plus, le Dr Fauci est un fonctionnaire dévoué dont la seule motivation était de sauver des vies. https://t.co/Vgu04XMGeZ– Scott Kelly (@StationCDRKelly) 12 décembre 2022

Pendant ce temps, Musk a doublé sa réponse à Kelly et a écrit: «Je ne suis pas du tout d’accord. Forcer vos pronoms aux autres alors qu’ils ne l’ont pas demandé, et ostraciser implicitement ceux qui ne le font pas, n’est ni bon ni gentil avec personne. Quant à Fauci, il a menti au Congrès et financé des recherches sur le gain de fonction qui ont tué des millions de personnes. Pas génial imo.

Je suis fortement en désaccord. Forcer vos pronoms aux autres quand ils ne l’ont pas demandé, et ostraciser implicitement ceux qui ne le font pas, n’est ni bon ni gentil avec personne. Quant à Fauci, il a menti au Congrès et a financé des recherches sur le gain de fonction qui ont tué des millions de personnes. . Pas génial imo. – Elon Musk (@elonmusk) 12 décembre 2022

Mais Twitter n’a pas semblé être d’accord avec le propriétaire du site de micro-blogging car l’un des utilisateurs l’a formé à l’utilisation de “ses” pronoms éveillés. Un utilisateur appelé Juniper (selon Twitter) a partagé la capture d’écran du récent tweet de Musk soulignant les “pronoms”. Le fil de discussion lisait plus loin, “nous n’avons pas demandé vos pronoms éveillés, monsieur musc, sortez votre moralisme éveillé d’ici vous”. Un autre Tweet a également souligné : « Avec quoi êtes-vous fortement en désaccord exactement ? Comment quelqu’un impose-t-il son genre aux autres alors qu’il demande simplement à être respecté et à ne pas être harcelé pour ne pas s’inscrire dans les normes de genre généralisées ? Ce n’est pas si compliqué…”

Avec quoi êtes-vous fortement en désaccord exactement ? Comment quelqu’un impose-t-il son genre aux autres en demandant simplement à être respecté et à ne pas être harcelé pour ne pas s’inscrire dans les normes de genre généralisées ? Ce n’est pas si compliqué…— SEIKE (@SEIKE_Kerbera) 12 décembre 2022

Le tweet de Musk est la dernière attaque contre le meilleur médecin des maladies infectieuses du pays et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), le Dr Antony Fauci, qui prévoit de quitter ses fonctions gouvernementales d’ici la fin du mois.

