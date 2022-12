L’utilisateur de Twitter devient viral pour son incroyable morceau de marchandise Jack Grealish

Jack Grealish est aimé, adoré et invoqué par beaucoup – mais dans un foyer, il a atteint la sainteté.

L’attaquant de Manchester City, célèbre pour ses mollets comme de grands jambons, a été immortalisé sur une bougie qu’un utilisateur de Twitter, Sara (s’ouvre dans un nouvel onglet), allumé avant le choc des huitièmes de finale contre le Sénégal. La bougie représente Grealish lui-même représenté comme un saint, tenant une croix et avec une couronne fleurie, avec la légende « Tentez votre chance » ci-dessous – et cela a dû fonctionner, étant donné que l’Angleterre a gagné 3-0, avec Grealish entrant dans le deuxième mi-temps pour consolider l’avance des Three Lions.

“Ne vous inquiétez pas tout le monde, j’ai allumé la bougie Grealish”, a déclaré Sarah à ses abonnés dans un tweet qui a recueilli 10 000 likes ce soir-là, ajoutant : “Mes DM sont ouverts” dans une réponse sous le tweet original dans lequel elle a tagué Grealish. Comme le n°7 des Three Lions l’a fait contre l’Iran, vous devez tirer votre coup.

La bougie en question n’est pas non plus unique. Il est disponible à l’achat sur le site Saint Saint (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui produit des bougies en l’honneur de personnalités de la culture populaire.

Parmi les héros du football animés par Aint Saint figurent respectivement les managers de Liverpool et de Manchester City, Jurgen Klopp et Pep Guardiola. L’ancien patron de Leeds United et de l’Argentine, Marcelo Bielsa est disponible à l’achat sur une bougie, tout comme l’entraîneur national de Grealish, Gareth Southgate, avec la légende sur le devant de “Ça rentre à la maison” (que serait-ce d’autre ?).

Le site Web propose également des personnalités comme le chef Ainsley Harriott, les chanteurs Britney Spears et Beyonce et même David Beckham.