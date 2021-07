L’utilisateur de TikTok prétend être enceinte pour se faufiler dans des bagages supplémentaires dans l’avion gratuitement

Autant qu’il soit pratique, le transport aérien comporte également certaines conditions et restrictions sur les limites de bagages. Bien qu’il y ait eu de nombreux rapports d’incidents selon lesquels des personnes achevaient leurs aliments à l’aéroport au lieu de les laisser derrière en cas de bagages supplémentaires, une récente vidéo de piratage de voyage sournoise sur le problème fait le tour d’Internet. Un utilisateur de TikTok, Ashlin, avec le nom d’utilisateur @miniadventures, a partagé un hack montrant comment elle a réussi à glisser des bagages à main supplémentaires sur un vol. Elle a posté une vidéo d’elle portant un sac à cordon sous son sweat-shirt, le faisant ressembler à un ventre de grossesse. Avec le célèbre son « Nobody’s Gonna Know » en arrière-plan, le texte sur le clip disait qu’elle était sur un vol à 44 $ (3 275 Rs) qui ne lui permettait d’apporter qu’un seul sac à dos.

Dans la salle de bain de l’aéroport, elle a fabriqué le faux ventre de grossesse et a embarqué sur un vol avec un texte sur la vidéo qui montre « l’astuce a fonctionné ». En fait, l’astuce ingénieuse était si efficace qu’elle a été autorisée à pré-embarquer pour à sa « grossesse ». La vidéo de suivi la montre dans un avion vide. Plus tard, elle est vue dans la salle de bain de l’avion révélant son sac caché sous le sweat-shirt.

Le tour d’Ashlin a été applaudi par les internautes et le clip original a accumulé plus de 13 millions de vues et près de 3 millions de likes. Alors que la plupart des autres utilisateurs de TikTok ont ​​été impressionnés par le piratage, certains se sont demandé comment elle avait pu passer par la sécurité. Selon le rapport LADbible, elle a précisé dans les commentaires qu’elle portait le sac dans son ventre après être passé par la sécurité et qu’elle a donc pu mettre en œuvre avec succès l’astuce.

L’un des utilisateurs impressionnés a écrit qu’il garderait l’astuce pour son prochain vol, tandis qu’un autre l’a qualifié de plus belle chose qu’il ait jamais vue. Un troisième utilisateur a qualifié le piratage de « les situations modernes nécessitent des solutions modernes ». Quelqu’un a dit qu’il le ferait dans quelques jours et l’a remerciée pour le conseil.

