Luther est loin de Londres alors qu’Idris Elba a filmé un film avec une tournure majeure

IDRIS Elba a remplacé les « rues graveleuses de Londres » par des montagnes enneigées dans de nouveaux clichés du prochain film de Luther.

L’acteur de Wire, 50 ans, reprendra à nouveau son rôle de DCI titulaire John Luther dans le film Netflix basé sur la série de thrillers policiers à succès BBC One, dont la sortie est prévue début 2023.

Idris Elba a remplacé les “rues graveleuses de Londres” par des montagnes enneigées dans de nouveaux clichés du prochain film de Luther[/caption] Reddit

Le film a un budget plus important que la série télévisée, et cela montre[/caption]

Et les fans pourraient être surpris de voir Luther passer de la vie urbaine de Londres à un nouveau lieu sauvage grâce au “plus gros budget” du film.

Dans de nouveaux clichés obtenus par Empire Magazine, il voit Idris dans le rôle de Luther traversant des montagnes enneigées tout en portant son manteau en tweed signature.

Alors qu’une photo différente voit le détective dans ce qui semble être un tunnel ferroviaire vide, Luther cherchant sans aucun doute des indices pour résoudre son dernier cas.

Discutant du nouveau lieu et du “budget plus important”, Idris a déclaré à la publication : “C’est vraiment dangereux de passer de la télévision au cinéma pour y consacrer beaucoup d’argent, et pour ce moment de changer les caractéristiques de l’émission.

“Je voulais m’assurer que même si nous avions un budget plus important, [we didn’t] trop déformer les paramètres de Luther-land.

Idris a ajouté de changer l’emplacement de la capitale britannique: «Nous sortons des rues graveleuses de Londres, nous le sortons un peu de cela. Et c’est super.

“C’est comme si nous entrions maintenant dans une vie différente de l’expérience Luther.”

Dans le prochain film, que Netflix a décrit comme “une suite épique de la saga Luther réinventée pour le cinéma”, Idris est rejoint par la star du Seigneur des Anneaux Andy Serkis et l’actrice primée Cynthia Erivo.

Plus tôt cette année, Idris a confirmé qu’ils avaient terminé le tournage du film, déclarant à LADbible : “Le film de Luther, devinez quoi, nous l’avons terminé et nous avons du travail de finition à faire sur le film, mais il y est presque. Nous en sommes vraiment fiers.

L’émission à succès BBC One est sortie pour la première fois en 2010 et a duré cinq séries avant de se terminer neuf ans plus tard en 2019.

Idris est excité pour le prochain chapitre de l’histoire de Luther[/caption]

Le film Luther devrait sortir sur Netflix début 2023.