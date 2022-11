L’Utah va contester la décision annulant la condamnation à mort

SALT LAKE CITY (AP) – Le procureur général de l’Utah prévoit de déposer un recours contre la décision d’un juge d’annuler une condamnation à mort trois ans après que la Cour suprême de l’État a ordonné un nouveau procès en raison d’allégations d’inconduite du procureur.

Douglas Stewart Carter, 67 ans, est dans le couloir de la mort depuis 1985, lorsqu’un jury l’a reconnu coupable du meurtre aggravé d’Eva Olesen, 57 ans, la tante d’un ancien chef de la police de Provo qui a été retrouvée poignardée et d’une balle dans la tête. .

Bien qu’il n’y ait aucune preuve matérielle reliant Carter à la scène du crime, les procureurs ont obtenu une condamnation sur la base d’une confession écrite de Carter, qui est noir, et de deux témoins qui ont témoigné qu’il s’était vanté d’avoir tué Olesen. Carter a soutenu plus tard que les aveux avaient été forcés.

Après des décennies d’appels, la Cour suprême de l’Utah en 2019 a annulé la condamnation de Carter et a ordonné un nouveau procès après que les témoins – Epifanio Tovar et Lucia Tovar – ont déclaré que la police et les procureurs leur avaient offert des cadeaux et de l’argent, les avaient entraînés à mentir au tribunal et les avaient menacés d’expulsion. s’ils ne coopéraient pas. Les Tovars étaient des immigrants sans statut légal.

La police a déclaré que les fonds étaient destinés à la protection des témoins.

L’annulation de la Cour suprême a attiré une large attention dans l’Utah et a renouvelé l’attention sur les questions de savoir si la peine capitale devrait être autorisée dans l’État. L’Utah a été le premier État à exécuter quelqu’un après que la Cour suprême des États-Unis a levé son moratoire en 1976.

Dans sa décision annulant la condamnation de Carter, le juge Derek Pullan a statué que les témoignages des Tovars avaient nui au procès de Carter et a donné à l’Utah cinq jours pour décider de contester sa décision d’annuler la condamnation.

« L’État a sciemment omis de révéler que le témoignage était faux et préparé par la police. La condamnation de Carter a été obtenue – du moins en partie – sur la base de ce faux témoignage », a écrit Pullan dans une décision la semaine dernière.

Rich Piatt, porte-parole du bureau du procureur général de l’Utah, a déclaré dans un communiqué que l’État prévoyait de faire appel de la décision de Pullan.

“Le bureau est pleinement convaincu que la condamnation et la peine de mort de Carter seront rétablies en appel, en particulier à la lumière du fait que Carter a avoué avoir commis ce meurtre”, a-t-il déclaré.

Sam Metz, Associated Press