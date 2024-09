L’Utah signe Dylan Guenther pour une prolongation de 8 ans et 57,14 millions de dollars

SALT LAKE CITY — Le Utah Hockey Club a signé vendredi avec l’attaquant Dylan Guenther une prolongation de contrat de huit ans d’une valeur de 57,14 millions de dollars.

Guenther comptera un peu plus de 7,14 millions de dollars par année dans le plafond salarial au cours de la durée du contrat qui court jusqu’à la saison 2032-33 de la LNH. Le joueur de 21 ans est l’un des plus jeunes éléments de base de l’équipe qui était connue jusqu’au début de la saison sous le nom des Coyotes de l’Arizona et qui est maintenant basée à Salt Lake City.

« Dylan est un joueur d’élite dans tous les aspects, sur la glace comme à l’extérieur », a déclaré le directeur général de l’Utah, Bill Armstrong. « C’est un jeune attaquant très talentueux, dont le tir est en passe de devenir l’un des meilleurs de la LNH. C’est aussi une personne de première classe, déterminée à devenir excellente. Nous avons hâte de compter Dylan parmi les joueurs clés de cette organisation pour les années à venir. »

La saison dernière, Guenther a partagé sa carrière entre l’Arizona et les Roadrunners de Tucson, dans la Ligue américaine de hockey. Il a marqué 18 buts et obtenu 17 passes pour 35 points en 45 matchs dans la LNH avec les Coyotes.

« Il n’y a pas de meilleur exemple que Dylan quand on parle de la combinaison de talent et de caractère avec laquelle nous sommes si heureux de bâtir une nouvelle franchise ici dans l’Utah », a déclaré Chris Armstrong, président des opérations hockey. « Aujourd’hui est un autre jour excitant pour notre organisation et nos fans qui vont en venir à aimer Dylan, pas seulement en tant que joueur de hockey, mais en tant que membre de notre communauté. »

Guenther, originaire d’Edmonton, en Alberta, qui a également joué au hockey junior à cet endroit, a été le neuvième choix du repêchage de 2021. Il a récolté 50 points en 78 matchs en carrière depuis son entrée dans la ligue.

« C’est un jour très heureux pour moi et ma famille », a déclaré Guenther. « Tout dans cette organisation est sur la bonne voie, et je sais que nous avons l’occasion de faire des choses spéciales ici pendant longtemps. L’Utah est l’endroit où je veux être, et je suis fier de m’engager à long terme avec mes coéquipiers et l’organisation. »

Guenther est désormais sous contrat plus longtemps que tout autre joueur de l’organisation, surpassant le défenseur Mikhail Sergachev, qui a été acquis lors d’un échange hors saison de Tampa Bay et est sous contrat jusqu’en 2031. L’attaquant Clayton Keller et le défenseur Sean Durzi sont tous deux sous contrat jusqu’en 2028.