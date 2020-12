SALT LAKE CITY: Ty Jordan a couru 154 verges et trois touchés pour rallier l’Utah à une victoire de 45-28 contre l’État de Washington samedi.

Britain Covey a ajouté un sommet en carrière de 134 verges et un touché sur six attrapés pour aider à alimenter l’effort de retour des Utes. Le quart-arrière Drew Lisk a lancé pour 152 verges en relief du partant Jake Bentley.

L’Utah (3-2, 3-2 Pac-12) a battu l’État de Washington 38-0 en seconde période pour décrocher sa troisième victoire consécutive pour mettre fin à la saison 2020.

Jayden De Laura a lancé pour 204 verges, un touché et une interception pour mener les Cougars. Max Borghi a ajouté 95 verges et un touché au sol. L’État de Washington (1-3, 1-3) a clôturé la saison 2020 avec sa troisième défaite consécutive.

Lisk a insufflé une nouvelle vie à l’attaque de l’Utah après que Benchley ait été mis au banc à la fin du deuxième quart. Il a mené l’Utah lors de trois touchés consécutifs en deuxième mi-temps pour effacer un déficit de 21 points. Jordan a marqué deux fois sur les trois disques et a égalisé à 28 avec 12:01 à jouer quand il a rebondi à l’extérieur sur les quatrième et deuxième et a sprinté 33 verges sur la ligne de touche pour le score.

L’État de Washington a engagé des chiffres d’affaires lors de ses quatre derniers déplacements pour ouvrir la porte à l’Utah pour prendre les devants et effectuer un retour improbable.

Clark Phillips a lui-même décroché deux des chiffres d’affaires. Phillips a récupéré un échappé de Borghi, préparant une course de 13 verges pour Jordans qui a donné à l’Utah sa première avance à 35-28. Ensuite, la recrue a renvoyé une interception de 36 verges pour le score final de l’Utah avec 2:06 à faire.

Justus Rogers a forcé Jordan à tâtonner sur le deuxième entraînement du match dans l’Utah et l’État de Washington a pris une avance de 7-0 à la fin du premier quart lorsque Borghi a rebondi à l’extérieur et a couru 8 verges pour un touché.

Les Cougars ont prolongé leur avance à 14-0 au milieu du deuxième quart sur un sprint de 11 verges au milieu de Deon McIntosh. Borghi a organisé le deuxième touché des États de Washington avec une course de 37 verges en troisième et 9e.

L’offensive de l’Utah a finalement montré un peu de vie lorsque Covey a attrapé une passe sur la ligne de touche et a couru 91 verges pour mettre les Utes sur le tableau à la fin du deuxième quart. Coveys catch était le deuxième plus long jeu de passes de l’histoire de l’école pour l’Utah.

Les Cougars n’ont pas perdu de temps à répondre aux Utes.

De Laura a complété trois passes à Jamire Calvin, couronnées par un touché de 8 verges, pour faire avancer l’État de Washington de 75 verges en quatre parties. Ensuite, Bentley a lancé une interception deux jeux plus tard à Jahad Woods, qui l’a renvoyé 36 verges pour organiser un touché de 3 verges par De Laura qui a donné aux Cougars une avance de 28-7 à la mi-temps.

LE TAKEAWAY

État de Washington: Les Cougars ont effectué une série de gros jeux des deux côtés du ballon pour se forger une avance confortable, puis se sont démêlés sous une pression défensive intense au cours des deux derniers quarts.

Utah: Les Utes ont eu du mal à se mettre sur la bonne voie avant de faire un changement au quart-arrière de leur dernière série avant la mi-temps. Lisk a couru l’offensive pendant la seconde période et a déplacé les chaînes comme un vétéran en équilibre.

SUIVANT

L’État de Washington a terminé sa saison.

L’Utah a terminé sa saison.

__

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et http://www.twitter.com/AP_Top25

-30-