L’Utah rejoint 10 autres États pour réglementer l’accès aux toilettes pour les personnes transgenres

L’Utah est devenu le dernier État à réglementer l’accès aux toilettes pour les personnes transgenres après Le gouverneur républicain Spencer Cox a signé mardi une loi qui oblige les gens à utiliser les toilettes et les vestiaires des écoles publiques et des bâtiments publics qui correspondent au sexe qui leur a été assigné à la naissance.

En vertu de la législation, les personnes transgenres peuvent se défendre contre les plaintes en prouvant qu’elles ont subi une opération chirurgicale d’affirmation de leur genre et qu’elles ont changé de sexe sur leur acte de naissance. Les opposants ont noté que tous les États n’autorisent pas les gens à modifier leur acte de naissance et que de nombreuses personnes trans ne souhaitent pas se faire opérer.

La législation exige également que les écoles créent des « plans de confidentialité » pour les étudiants trans et autres personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’utilisation des toilettes collectives, par exemple en leur permettant d’utiliser les toilettes d’une faculté – ce qui, selon les opposants, pourrait « exclure » les enfants transgenres.

“Nous voulons des installations publiques sûres et accueillantes pour tout le monde et ce projet de loi augmente la protection de la vie privée pour tous”, a déclaré Cox dans un communiqué mardi soir.

Au moins 10 autres États — Alabama, Arkansas, Floride, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Dakota du nord, Oklahoma et Tennessee – ont adopté des lois visant à réglementer les toilettes que les personnes trans peuvent utiliser, et neuf États réglementent les toilettes que les élèves trans peuvent utiliser à l’école. Assemblée législative de Virginie-Occidentale envisage un projet de loi sur les toilettes transgenres pour les étudiants cette année.

Le projet de loi de l’Utah exige que tout nouveau bâtiment gouvernemental comprenne des salles de bains à occupant unique et demande que l’État envisage d’ajouter davantage de salles de bains pour accroître la protection de la vie privée dans les bâtiments gouvernementaux existants. Il n’a fourni aucun financement pour de telles améliorations.

La marraine, la républicaine Kera Birkeland, a déclaré qu’elle essayait de rendre illégal le fait qu’un homme nu se trouve dans les toilettes avec une fillette de 8 ans. Elle a déclaré que cette situation s’était produite dans un établissement public du comté de Salt Lake et que les autorités avaient déclaré qu’elles ne pouvaient rien y faire parce que l’homme avait déclaré qu’il était trans.

Les opposants ont fait valoir que la législation devrait cibler le comportement et non les résidents et visiteurs transgenres.

“Ce projet de loi perpétue la discrimination, impose inutilement des obstacles aux besoins quotidiens des habitants de l’Utah et risque d’être appliqué de manière préjudiciable et discriminatoire à l’encontre des personnes transgenres, non binaires et non conformes au genre”, a déclaré mardi l’Union américaine des libertés civiles de l’Utah. lettre exhortant le gouverneur à opposer son veto à la législation.

“Tout cela ne fait qu’inviter à un examen minutieux des personnes transgenres ou perçues comme transgenres lorsqu’elles mènent leur vie légalement”, indique la lettre.

Toute personne qui utilise un vestiaire ou un vestiaire qui ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance pourrait être accusée d’intrusion si « l’individu entre ou reste dans le vestiaire dans des circonstances auxquelles une personne raisonnable s’attendrait à provoquer un affront ou une alarme, sur ou en présence d’une autre personne », en vertu de la loi.

Ceux qui enfreignent la loi pourraient également être accusés de flânerie, d’obscénité ou de voyeurisme, selon leur comportement.

Les opposants ont déclaré que la loi obligerait toujours légalement un homme trans qui prenait de la testostérone et qui aurait pu avoir des poils sur le visage à utiliser les toilettes et les vestiaires des femmes.

“Personne que je connais ne se soucie qu’une femme transgenre entre dans sa salle de bain, l’utilise aux fins prévues et en ressorte”, a déclaré Birkeland. “Ce n’est pas l’objectif de ce projet de loi.”

Le projet de loi a été adopté facilement par la Chambre et le Sénat contrôlés par les Républicains le 26 janvier après qu’un comité de la conférence l’ait amendé pour clarifier que les élèves des écoles publiques ne peuvent pas être inculpés au pénal pour avoir utilisé des toilettes correspondant à leur identité de genre. Equality Utah, une organisation à but non lucratif qui défend les droits LGBTQ+, a plaidé en faveur de l’amendement mais s’est toujours opposée au projet de loi.

Aucun législateur ni membre du public ne s’est prononcé contre la partie du projet de loi qui permet à l’État d’appliquer certaines dispositions fédérales du Titre IX qui exigent l’égalité des chances pour les athlètes masculins et féminins dans les écoles, ainsi que des installations égales et un accès égal aux horaires de jeu et d’entraînement préférés. .