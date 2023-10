L’Utah poursuit TikTok pour des fonctionnalités prétendument addictives

Le gouverneur et le procureur général de l’Utah ajoutent leurs noms au longue liste majoritairement républicain les législateurs se lancent dans TikTok. Cette semaine, Utah AG Sean Reyes a poursuivi la société pour avoir prétendument créé des fonctionnalités addictives inspirées des casinos qui nuisent aux enfants et pour avoir induit les parents en erreur sur son engagement en faveur de la sécurité sur la plateforme. Selon Reyes, l’algorithme de défilement infini et de recommandation « Pour vous » de TikTok attire les enfants et les laisse « incapables de s’échapper ».

« Nous ne tolérerons plus que TikTok induise les parents en erreur en lui disant que son application est sans danger pour les enfants », a déclaré le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, dans un communiqué. « Les sociétés de médias sociaux doivent être tenues responsables des préjudices qu’elles causent. »

Les 60 pages plainte, déposé devant le tribunal de l’État mardi, tente de lier les fonctionnalités prétendument addictives et nocives de TikTok à une augmentation signalée de la dépression chez les adolescents dans l’État. Reyes cite recherche récente publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État, qui estime que Cette année, 76 % des enfants d’âge scolaire de l’État ont signalé des symptômes de dépression. 17,6 % des étudiants interrogés auraient envisagé une tentative de suicide.

La poursuite accusait TikTok d’avoir violé la loi sur les pratiques de vente des consommateurs de l’Utah en créant sciemment une plate-forme addictive qui utilise des machines à sous.a inspiré des « récompenses variables » pour garder les utilisateurs sur sa plateforme. Ces choix de conception, selon la poursuite, sont particulièrement préjudiciables aux jeunes utilisateurs car ils peuvent conduire à une « dépendance habituelle » et exploiter le « cerveau pas encore complètement développé » des enfants.[s].» Le costume continue en disant AI-recommandations de contenu basées sur des algorithmes)qui ne sont pas propres à TikTok, peuvent conduire les utilisateurs doivent être « piégés » dans des bulles de filtre ou envoyés dans un terrier sinueux de contenu potentiellement dangereux. En plus de cela, la poursuite attaque l’entreprise pour avoir prétendument dénaturé les dommages causés par sa plate-forme dans ses directives communautaires et dans ses déclarations publiques.

Dans certains cas, la poursuite fait valoir qu’une utilisation excessive de TikTok peut entraîner des dommages physiques. Plus précisément, la poursuite affirme qu’un défilement excessif peut empêcher les jeunes utilisateurs de dormir suffisamment, ce qui peut potentiellement entraîner des perturbations du développement des jeunes. Ces mêmes préoccupations ont été reprises dans un récent Rapport de l’Association américaine de psychologie.

« Le résultat (et l’intention) de ces tactiques manipulatrices est que les jeunes consommateurs deviennent accros, incapables d’échapper à l’utilisation de l’application », peut-on lire dans la poursuite.

Lorsqu’on l’atteint pour Commentaire, un porte-parole de TikTok a déclaré à Gizmodo que la société maintient une variété de mesures de protection « à la pointe du secteur » pour protéger les jeunes utilisateurs, notamment une limite de temps de 60 minutes récemment ajoutée pour les utilisateurs de moins de 18 ans et un contrôle parental pour les comptes adolescents.

« Nous continuerons à travailler pour assurer la sécurité de notre communauté en relevant les défis à l’échelle de l’industrie », a déclaré le porte-parole.

Ces dispositifs de sécurité ne suffisent pas aux législateurs de l’Utah. Le procès a qualifié les récents efforts de sécurité de TikTok de « modifications mineures » qui ne répondent pas à ses caractéristiques de conception addictives sous-jacentes. La plainte s’appuie sur des poursuites similaires intentées contre TikTok par Indiana et un District scolaire du Maryland. Cela fait également suite à une loi récemment adoptée dans le Montana interdisant l’application dans l’État pour des raisons présumées de sécurité nationale. 18 procureurs généraux républicains de tout le pays récemment ont manifesté leur soutien pour le juridiquement douteux Interdiction du Montana dans les récents dossiers judiciaires.

Pourquoi TikTok ?

Alors, l’Utah a-t-il raison ? Un corpus croissant de recherches universitaires ces dernières années a établi un lien convaincant entre l’utilisation excessive d’Internet et l’augmentation des taux de dépression et de problèmes de santé mentale chez les adolescents. Bien que certains remettre en question la fiabilité de ces études, elles ont attiré l’attention de grandes organisations de santé mentale comme L’Association américaine de psychologien et Le chirurgien général américain Vivek Murthy qui a récemment averti qu’il existe « de nombreux indicateurs » montrant que les médias sociaux présentent un « risque profond de préjudice ».

Pourtant, les recherches sur les préjudices causés aux médias sociaux n’expliquent pas pourquoi l’Utah et d’autres États ciblent particulièrement TikTok. Les fonctionnalités de conception prétendument addictives répertoriées dans la poursuite, telles que les algorithmes de recommandation et le défilement infini, sont devenues monnaie courante sur diverses plateformes de médias sociaux. Les déclarations prétendument « trompeuses » de TikTok sur ses engagements en matière de sécurité pourraient également être reprochées à Instagram ou à YouTube.

En réalité, la poursuite semble faire partie d’un effort plus large, principalement dirigé par le GOP, visant à pénaliser ou à interdire l’application en raison de soupçons entourant l’application. sa propriété chinoise. Les demandes d’interdiction de l’application au niveau fédéral ont atteint leur paroxysme dans les annéesprintemps mais se sont depuis considérablement refroidis. Mais à l’approche d’élections majeures, d’éminents législateurs républicains, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis et ancien Vice-président Mike Pence ont essayé de ressusciter ces craintes. En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que les propos alarmistes de TikTok disparaissent de sitôt.