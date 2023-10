L’Utah poursuit TikTok pour avoir prétendument induit les utilisateurs en erreur sur la sécurité, Chine

L’Utah est le dernier État à avoir intenté une action contre TikTok, alléguant que le site de médias sociaux avait induit ses citoyens en erreur sur ses relations avec sa société mère chinoise et présenté de manière trompeuse sa plateforme comme étant sûre.

TikTok a déjà fait face à des poursuites similaires de la part de Arkansas et Indianaalors que le Montana a choisi d’interdire complètement l’application, une décision que TikTok et les créateurs ont prise contesté. L’action des États ciblant TikTok contraste avec la stagnation à Washington, où un projet de loi qui pourrait conduire à une interdiction de l’application est au point mort après une première vague d’élan bipartite. Cela souligne à quel point les États ont pris les devants sur de nombreuses questions de politique technologique étant donné la difficulté de faire adopter une législation par le Congrès.

Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a invoqué des recherches sur l’effet des médias sociaux sur les adolescents, notamment un récent rapport du US Surgeon General, dans annonçant le procès mardi.

« Les sociétés de médias sociaux doivent être tenues responsables des préjudices qu’elles causent », a déclaré Cox dans un communiqué.

Dans le plaintedéposé devant le tribunal de l’État, le procureur général Sean Reyes allègue que TikTok a violé les lois de l’Utah sur la protection des consommateurs de trois manières :

En déployant et en commercialisant « un produit addictif doté de fonctionnalités de conception destinées à manipuler les enfants ».

En déformant la sécurité de l’application et en affirmant de manière trompeuse qu’elle « peut efficacement maintenir un environnement numérique sûr pour les enfants ».

En trompant les consommateurs sur le degré de sa relation avec la société mère basée en Chine, ByteDance.

TikTok n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la poursuite.

La propriété de TikTok par une société basée en Chine a été au cœur des préoccupations de nombreux responsables gouvernementaux à propos de l’entreprise. En effet, la loi chinoise pourrait obliger les entreprises basées là-bas à transmettre des informations internes si le gouvernement invoque des problèmes de sécurité nationale.

Les autres éléments de la poursuite touchent aux préoccupations de nombreuses personnes concernant les plateformes de médias sociaux en général, et pas seulement TikTok. Néanmoins, le procès se concentre sur des fonctionnalités telles que le balayage vertical de TikTok pour charger de nouvelles vidéos, le comparant à une machine à sous qui incite les utilisateurs à revenir pour une poussée de dopamine.

L’Utah s’est montré particulièrement actif en cherchant à protéger ses citoyens de ce qu’il considère comme les effets néfastes des médias sociaux. Plus tôt cette année, Cox signé deux nouvelles lois cela mettrait en œuvre de nouvelles restrictions radicales visant à protéger les enfants en ligne. Par exemple, ils limiteraient les heures pendant lesquelles les mineurs peuvent accéder aux plateformes de médias sociaux, exigeraient une vérification de l’âge pour conserver un compte et donneraient aux parents un moyen d’accéder aux comptes de leurs enfants, y compris aux messages privés.

Les défenseurs de la vie privée et des droits LGBTQ+ ont averti que de telles restrictions pourraient se retourner contre eux en exigeant des pratiques plus invasives pour vérifier l’âge de tous les utilisateurs. De plus, donner aux parents un large accès aux comptes de leurs enfants pourrait mettre en danger les enfants vivant dans des foyers abusifs, ont soutenu les opposants à la législation.

