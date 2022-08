L’Utah poursuit Biden pour sa décision de restaurer 2 monuments nationaux

SALT LAKE CITY (AP) – Les chefs d’État républicains de l’Utah ont poursuivi mercredi l’administration Biden pour la décision du président l’année dernière de restaurer deux monuments nationaux tentaculaires sur des terres accidentées sacrées pour les Amérindiens que l’ancien président Donald Trump avait réduits.

Le procès sur Bears Ears et Grand Staircase-Escalante National Monuments allègue que l’action du président Joe Biden viole l’autorité accordée par une loi centenaire qui permet aux présidents de protéger des sites considérés comme historiquement, géographiquement ou culturellement importants.

L’argument juridique a été répété pendant des années par les républicains et la contestation judiciaire était attendue depuis que Biden a pris la décision en octobre 2021. Le procès est le dernier rebondissement d’un débat d’un an couvrant trois administrations présidentielles sur la protection appropriée des terres qui comprennent d’anciennes habitations de falaises. et pétroglyphes.

Ensemble, les monuments englobent une zone presque de la taille du Connecticut et ont été créés par des administrations démocrates.

La décision de Trump de les réduire en taille les a ouverts à l’exploitation minière et à d’autres développements, bien que la dynamique du marché ait gardé cela sous contrôle.

“Le président Biden n’a fait aucune tentative pour expliquer comment 3,23 millions d’acres constituaient la” plus petite zone compatible avec l’entretien et la gestion appropriés “de ces supposés monuments”, affirme le procès, citant la loi de 1906 sur les antiquités décrivant les règles de désignation des monuments nationaux.

Deux comtés du sud de l’Utah, Kane et Garfield, se sont joints au procès.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré mercredi après-midi que l’administration n’avait fait aucun commentaire sur le procès.

Sam Metz et Brady Mccombs, Associated Press